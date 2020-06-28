В Конституции Украины нужно закрепить статус Крыма как крымскотатарской автономии – Чубаров

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что восстановление территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ – вопрос сохранения Украинского государства.

Чубаров: Мы не позволим никому поставить под сомнение территориальную целостность Украины Фото: krymr.com

Крыму необходимо предоставить статус крымскотатарской автономии, заявил 28 июня в Facebook по случаю Дня Конституции Украины глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Восстановление территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь, является вопросом сохранения и будущего Украинского государства. Как крайне важным и определяющим для будущего Украинского государства является определение статуса Крыма как крымскотатарской национально-территориальной автономии в составе Украины, которое нужно срочно закрепить в Конституции Украины", – написал он.

Глава Меджлиса напомнил, что РФ оккупировала Крым и часть Донбасса.

"Мы не позволим никому – ни внешнему врагу, ни внутренним коллаборационистам, ни отдельным государствам – поставить под сомнение территориальную целостность Украины и войти в сговор с Российской Федерацией, которая оккупирует часть территории Украины", – заявил Чубаров.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.