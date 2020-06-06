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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Сразу после деоккупации в Крыму начнется децентрализация – Чубаров

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров выразил надежду, что Верховная Рада вскоре примет постановление, в котором будет прописана децентрализация в Крыму.

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Чубаров рассказал, что варианты общин в Крыму обсуждаются
Чубаров рассказал, что варианты общин в Крыму обсуждаются
Фото: krymr.com

После деоккупации Крыма на полуострове стразу начнутся мероприятия по децентрализации. Об этом 6 июня сообщил в Facebook глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"В офисе Меджлиса крымскотатарского народа обсуждаем варианты районов Крыма в рамках осуществляемой по всей Украине децентрализации. Создание объединенных территориальных общин – базовый уровень органов местного самоуправления – начнется непосредственно с момента деоккупации Крыма", – написал он.

Чубаров выразил надежду, что Верховная Рада вскоре примет постановление, в котором будет прописана децентрализация в Крыму.

Он рассказал, что варианты объединения территориальных общин Меджлис обсуждает с представительством президента Украины в Автономной Республике Крым и народными депутатами Украины.

https://www.facebook.com/dogrujol/posts/2930756247019510

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В декабре 2019 года Верховная Рада приняла закон №348-IX, который упростил процедуру утверждения перспективных планов формирования территорий общин. Согласно документу, перспективный план утверждает правительство по представлению областных государственных администраций (ранее план сначала рассматривали в облгорадминистрации и только потом направляли в Кабмин). Кроме того, в законе сказано, что объединение общин в дальнейшем будет происходить исключительно по перспективным планам.

Далее, согласно закону №562-IX, Кабмин должен определить административные центры территориальных общин и их территории и подать в Верховную Раду законопроекты о ликвидации и образовании районов, сообщается на официальном сайте, посвященном децентрализации. Центральная избирательная комиссия должна сформировать избирательные округа и организовать проведение местных выборов на основе территорий территориальных общин, утвержденных правительством. По новой системе должны состояться местные выборы.

27 мая 2020 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительству осталось согласовать перспективный план Крыма.

Теги: Верховная Рада, Крым, Меджлис, Рефат Чубаров, аннексия, децентрализация, законопроект, объединение
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