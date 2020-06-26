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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Кулеба: Ни одно положение российского законодательства не может помешать деоккупации Крыма

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что защита прав крымских татар и деоккупация Крыма всегда будут его приоритетом на занимаемом посту.

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26 июня в Украине отмечается День крымскотатарского флага
26 июня в Украине отмечается День крымскотатарского флага
Фото: mfa.gov.ua

Ни одно положение российского законодательства не может помешать деоккупации Крыма. Об этом 26 июня заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает пресс-служба ведомства.

"Сейчас многие беспокоятся из-за изменений в российской конституции, которые, мол, должны зафиксировать "нерушимость границ России". Сегодня я хочу твердо заявить: ни одно положение российского законодательства – зафиксированное в законе, указе президента или конституции этой страны – не сможет помешать деоккупации Крыма. Крым был, есть и будет украинским", – подчеркнул Кулеба.

Также министр отметил, что защита прав крымских татар и деоккупация Крыма всегда будут его приоритетом на занимаемом посту.

"Мы не остановимся до тех пор, пока [крымскотатарский] флаг, который мы сегодня поднимаем вместе с украинским флагом, не будет поднят во всех городах и населенных пунктах Автономной Республики Крым и Севастополе. Я это сейчас говорю не как дипломатический романтик, а как серьезный дипломатический прагматик", – сказал глава МИД Украины.

26 июня в Украине отмечается День крымскотатарского флага. Флаг был утвержден в 1917 году, а сам праздник стал отмечаться с 2010 года и закреплен решением V Курултая крымскотатарского народа.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Теги: Россия, Крым, Украина, Конституция, Дмитрий Кулеба
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