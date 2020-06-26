Кулеба: Ни одно положение российского законодательства не может помешать деоккупации Крыма

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что защита прав крымских татар и деоккупация Крыма всегда будут его приоритетом на занимаемом посту.

Ни одно положение российского законодательства не может помешать деоккупации Крыма. Об этом 26 июня заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает пресс-служба ведомства.

"Сейчас многие беспокоятся из-за изменений в российской конституции, которые, мол, должны зафиксировать "нерушимость границ России". Сегодня я хочу твердо заявить: ни одно положение российского законодательства – зафиксированное в законе, указе президента или конституции этой страны – не сможет помешать деоккупации Крыма. Крым был, есть и будет украинским", – подчеркнул Кулеба.

Также министр отметил, что защита прав крымских татар и деоккупация Крыма всегда будут его приоритетом на занимаемом посту.

"Мы не остановимся до тех пор, пока [крымскотатарский] флаг, который мы сегодня поднимаем вместе с украинским флагом, не будет поднят во всех городах и населенных пунктах Автономной Республики Крым и Севастополе. Я это сейчас говорю не как дипломатический романтик, а как серьезный дипломатический прагматик", – сказал глава МИД Украины.

26 июня в Украине отмечается День крымскотатарского флага. Флаг был утвержден в 1917 году, а сам праздник стал отмечаться с 2010 года и закреплен решением V Курултая крымскотатарского народа.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.