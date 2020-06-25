Оккупационные власти Крыма задержали 94 украинцев, 70 из них – крымские татары – представитель президента Украины

Об этом 25 июня заявил постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич, сообщает пресс-служба Офиса главы государства.
По его данным, задержанные украинцы удерживаются как в Крыму, так и на территории Российской Федерации.
Кориневич добавил, что вопрос об их освобождении "постоянно поднимается представителями украинской власти, прежде всего президентом Украины [Владимиром Зеленским] и нашими дипломатами, на международном уровне".
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