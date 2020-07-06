Бацман: Путин закрепляет в конституции статус Крыма таким образом, чтобы следующему президенту России было еще сложнее вернуть его Украине

Даже оппозиционные и либеральные российские политики "ломаются" на теме Крыма, потому что не могут четко заявить, что он был украден у Украины и его нужно возвращать немедленно. И таким образом они подыгрывают президенту России Владимиру Путину, заявила главред издания "ГОРДОН" Алеся Бацман.

Вступившие в силу поправки к конституции России, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, делают вопрос о возврате аннексированного Крыма Украине еще более сложным, заявила главред издания "ГОРДОН" Алеся Бацман в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24".

"В этих поправках в российскую конституцию зашита очень важная история про Украину, а именно про Крым. Потому что Путин там закрепляет статус Крыма таким образом, чтобы следующему президенту России, кто бы ни пришел после Путина, было еще сложнее вернуть Крым законному хозяину, то есть Украине", – отметила она.

Поправка в ст. 67 конституции РФ закрепляет норму, согласно которой попытки возврата Крыма будут считаться неконституционными. В тексте поправки сказано: "Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются".

Бацман добавила, что российские оппозиционные политики не в состоянии четко высказываться по теме Крыма.

"Я уже не первую беседу имею с российскими оппозиционерами – c людьми либеральными, демократическими, настроенными очень антипутински, людьми, которые любят Украину и которые хотят немедленно вернуть Украине Донбасс, сделать так, чтобы Россия вывела оттуда военных, технику и так далее. Но 90% этих людей ломается на теме Крыма. Они говорят разные вещи. Начиная от того, что "а вот Крым, вы знаете, это история посложнее, потому что там уже люди, там нужно провести референдум сначала". Какой референдум? Или они говорят о том, что "ну это история сложная, уже столько времени прошло, люди же, а вот нужно сделать эту территорию как-то с точки зрения коллективного управления сначала", и еще что-то. Вместо того чтобы говорить, что Крым был украден у Украины, и это значит, что нужно любому нормальному человеку, который чтит закон и право, вернуть хозяину, владельцу, украденное, – и это самое главное, это тот первый шаг, с которого мы начинаем, – Крым должен вернуться домой, потому что Украина – это его дом. Как и Донбасс. И вот на теме Крыма они ломаются", – подчеркнула журналистка.

Главред "ГОРДОН" рассказала, что российский политик и правозащитник Лев Шлосберг в еще не опубликованной беседе с ней также говорил о "сложности" с возвратом Крыма.

"Я со Шлосбергом Львом Марковичем очень поспорила. Я ему сказала, что этими разговорами о том, что Крым – это сложная история, и надо сделать так, чтобы не началась новая кровь, и так далее – я ему сказала, что когда вы это говорите, вы сознательно или несознательно льете воду на мельницу той политики, которую проводит Путин. Вы ему очень этим помогаете, потому что даже среди ваших поклонников, либерально настроенных россиян, вы поселяете мысль о том, что то преступление, которое совершил Владимир Путин, может быть легитимизировано, может прощаться, потому что прошло время, история поменялась. Это, конечно, меня расстраивает", – отметила она.

По словам Бацман, в России был только один оппозиционер, который не боялся говорить о Крыме однозначно.

"Я лично знала только одного человека в России, настоящего лидера, харизмата, который безоговорочно понимал, что произошло с Крымом: что нужно его возвращать, и немедленно. И что произошло с Донбассом, и что Украина и Россия – это не старший брат и младший брат, это должны быть партнерские цивилизованные отношения. Это Борис Немцов. И он имел смелость так говорить. А все остальные, которые называют себя либеральными свободными политиками в России, оглядываются на избирателя. А российский избиратель, он, к сожалению, не видит причинно-следственных связей, и в большинстве своем не связывает то ухудшение жизни, которое наступило сейчас в России, когда не просто обвалились цены на нефть, а просто стало беднее и голоднее жить... Потому что Москва и Питер – это другие государства, другие галактики, а вся остальная Россия живет по-другому. Так вот они не связывают это с тем, что был Крым, что были санкции, санкции становились сильнее, и что эта история продолжается, и во всем цивилизованном мире многие из россиян, особенно те, кто представляет власть, стали нерукопожатными", – объяснила она.

Журналистка считает, что из-за такой позиции российских политиков возврат Крыма и Донбасса Украине будет долгим.

"Это такая сложная история, которая, к сожалению, наводит меня на мысль, что у нас из перспектив, как мы можем вернуть себе Крым и Донбасс, наверное, – это только игра вдолгую. Это только строить успешную, богатую Украину на территории, которая у нас есть, и ждать. Ждать, пока так исторически сложится конъюнктура, что Крым и Донбасс и захотят, и смогут вернуться домой", – резюмировала Алеся Бацман.

ВИДЕО

Видео: Алеся Бацман / YouTube

20 января 2020 года президент РФ Владимир Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января и окончательно утвержден 14 марта.

Принятые поправки, в частности, запрещают занимать пост главы государства больше двух сроков, закрепляют приоритет конституции РФ над международным правом, а также расширить полномочия Конституционного суда. Госдума РФ также поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его четвертый президентский срок. Таким образом, он сможет занимать должность президента до 2036 года.

С 25 июня по 1 июля в России проходил референдум, 77,92% участников которого поддержали принятые поправки, против них высказались 21,27%.

3 июля Путин подписал указ, которым ввел в действие новую редакцию конституции России. Она вступила в силу с 4 июля.