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Фигуранты дела "Хизб ут-Тахрир" отказались от участия в российском референдуме о конституции – украинский дипломат

По словам украинского консула в российском Ростове-на-Дону Тараса Малышевского, фигуранты дела "Хизб ит-Тахрир" заявили в СИЗО в Ростовской области, что являются украинцами и не имеют ничего общего с происходящим в РФ.

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Фигурантов дела "Хизб ут-Тахрир" посетил украинский консул
Фигурантов дела "Хизб ут-Тахрир" посетил украинский консул
Фото: Крымская солидарность / Facebook

Фигуранты ялтинской группы дела "Хизб ут-Тахрир" отказались принимать участие в российском референдуме о поправках в конституцию. Об этом Facebook-сообществу "Крымская солидарность" сообщил генеральный консул Украины в российском Ростове-на-Дону Тарас Малышевский.

По его словам, крымских татар он посетил 2 июля.

"Все ребята в СИЗО-1 Ростова-на-Дону и СИЗО-2 Таганрога уведомили администрацию и избирательную комиссию, что они являются гражданами Украины и не имеют ничего общего с происходящим в России 1 июля. Столкнувшись с принципиальностью и твердостью такой позиции крымских мусульман, организаторы "волеизъявления" какого-либо давления или уговоров в адрес наших граждан не оказывали", – сказал дипломат.

"Крымская солидарность" отмечает, что Малышевский побывал у Муслима Алиева, Рефата Алимова, Инвера Бекирова, Эмир-Усеина Куки и Вадима Сирука, приговор которым 25 июня оставил в силе Военный апелляционный суд Власихи Московской области.

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1169688873398567

Россия аннексировала Крым после силовой блокады воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

С 25-го по 1 июля 2020 года в России проходило голосование по поправкам в конституцию, которые инициировал президент Владимир Путин и которые позволяют ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается очередной президентский срок главы Кремля.

2 июля украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что граждан Украины, которых незаконно удерживают на территории РФ и временно оккупированного Крыма, заставляют голосовать за поправки в конституцию России.

Теги: Россия, Крым, Конституция, референдум, СИЗО, Ростовская область, Таганрог, Ростов-на-Дону, украинцы, Хизб ут-Тахрир, Крымская солидарность
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