В России новая редакция основного закона вступила в силу под названием “Конституция президента”

Название "Конституция президента РФ" для новой редакции конституции России исправили вскоре после того, как на ошибку обратили внимание СМИ.

4 июля были официально опубликованы и вступили в силу поправки к конституции Российской Федерации. На интернет-портале правовой информации документ был обнародован под названием "Конституция президента РФ". Об этом в Telegram написал сопредседатель российского движения "Голос" Григорий Мельконьянц.

"Косяк на косяке. Не смогли организовать даже корректное официальное опубликование новой конституции. На официальном интернет-портале правовой информации пишут: конституция президента Российской Федерации", – отметил он и опубликовал скриншот страницы.

Как пишет "Медуза", название документа уже исправлено, сохраненная копия страницы доступна на archive.is. При этом название "Конституция президента" можно увидеть в коде страницы, оно отображается в названии вкладки с документом, а также при сохранении страницы в закладки.

20 января 2020 года президент РФ Владимир Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января и окончательно утвержден 14 марта.

Принятые поправки запрещают занимать пост главы государства больше двух сроков, закрепляют приоритет конституции РФ над международным правом, а также расширить полномочия Конституционного суда. Госдума РФ также поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его четвертый президентский срок. Таким образом, он сможет занимать должность президента до 2036 года.

С 25 июня по 1 июля в России проходил референдум, 77,92% участников которого поддержали принятые поправки, против них высказались 21,27%.

3 июля Путин подписал указ, которым ввел в действие новую редакцию конституции России. В соответствии с документом, она вступает в силу с 4 июля.