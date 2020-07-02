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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Незаконно удерживаемых граждан Украины в РФ заставляют голосовать за поправки в Конституцию – Денисова

Руководство некоторых учреждений системы исполнения наказаний России заставляет украинских политзаключенных голосовать за поправки в конституцию РФ, об этом заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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Денисова: На тех, кто отказался "ставить галочку" в бюллетене, осуществляется психологическое давление
Денисова: На тех, кто отказался "ставить галочку" в бюллетене, осуществляется психологическое давление
Фото: Людмила Денісова / Facebook

Граждан Украины, которых незаконно удерживают на территории РФ и временно оккупированного Крыма, заставляют голосовать за поправки в конституцию России, об этом 2 июля в Facebook написала уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Получила информацию, что руководство некоторых учреждений системы Федеральной службы исполнения наказаний России заставляет украинских политзаключенных голосовать на всероссийском референдуме, поскольку считает их гражданами России. На тех, кто отказался "ставить галочку" в бюллетене, осуществляется психологическое давление", – сообщила омбудсмен.

Она подчеркнула, что, согласно статье 45 IV Конвенции о законах и обычаях войны на суше, запрещается принуждение населения оккупированных территорий к приведению к присяге на верность государству-оккупанту.

"Часть 4 статьи 5 закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины" от 15 апреля 2014 года четко определяет, что принудительное автоматическое приобретение гражданами Украины, которые проживают на временно оккупированной территории, гражданства Российской Федерации не признается в Украине и не является основанием для потери гражданства Украины", – написала Денисова.

Принуждение к гражданству омбудсмен считает еще одним видом репрессивной политики Российской Федерации в отношении граждан Украины, которые оказались в условиях оккупации.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/3971781106227942

Денисова призвала международные правозащитные организации применить все имеющиеся рычаги влияния, чтобы заставить Россию соблюдать нормы международного гуманитарного права и остановить репрессии граждан Украины.

25 июня в России началось досрочное голосование по поправкам в конституцию РФ, которые инициировал президент страны Владимир Путин. До 30 июня проголосовать можно онлайн, на дому, а также на избирательном участке по месту постоянной регистрации или по месту фактического проживания. Общероссийское голосование назначено на 1 июля.

По информации Центризбиркома РФ на 29 июня, в плебисците уже приняли участие 40 415 883 гражданина страны (явка 37,2%).

20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января.

В документе, в частности, предлагается исключить возможность занимать пост главы государства больше двух сроков, закрепить приоритет конституции над международным правом, а также расширить полномочия Конституционного суда. Госдума РФ также поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его очередной президентский срок.

Теги: Россия, Крым, Украина, Конституция, Людмила Денисова, оккупация, омбудсмен
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