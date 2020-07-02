"Причина сохранения санкций". Посольство США в Украине прокомментировало использование Россией Крымского моста

Использование Россией моста в Керченском проливе ежедневно напоминает о незаконной оккупации Крыма, заявили в посольстве США в Украине.

Одна из причин сохранения санкций против России – Крымский мост. Об этом 2 июля заявило в Twitter посольство США в Украине.

"Российское несанкционированное строительство и продолжение использования моста в Керченском проливе, который препятствует навигации в проливе, ежедневно напоминает нам о незаконном захвате и оккупации Крыма Россией. Это еще одна причина сохранения сильных санкций", – сказано в твите.

Російське несанкціоноване будівництво та продовження використання мосту в Керченській протоці, який перешкоджає навігації в протоці, щодня нагадує нам про незаконне захоплення та окупацію Криму Росією. Це ще одна причина збереження сильних санкцій. #CrimeaisUkraine — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) July 2, 2020

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В связи с оккупацией полуострова ряд стран мира, в том числе США, ввели антироссийские санкции.

Мост через Керченский пролив, соединяющий аннексированный Крым и Краснодарский край России, открыли в мае 2018 года. Украинские власти назвали мост угрозой национальной безопасности.

30 июня 2020 года Россия пустила через Крымский мост грузовые поезда.