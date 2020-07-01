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Украина не рассматривает возможность подачи воды в оккупированный Крым

Украина не рассматривает возможность подачи воды в оккупированный Крым. Замглавы представительства президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева в комментарии "РБК-Украина" подчеркнула, что это является официальной позицией всех органов власти.

"На уровне принятия государственных решений вопрос подачи воды в Крым через Северо-Крымский канал вообще не поднимается. Это окончательная позиция не просто нашего представительства, а позиция всех органов власти, включая президента [Владимира Зеленского]", – отметила Ташева.

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