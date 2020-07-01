Военные базы РФ в оккупированном Крыму испытывают нехватку воды – Ташева

Россия может прибегнуть к гибридной агрессии для решения проблемы водоснабжения Крыма, считает замглавы представительства президента в АР Крым Тамила Ташева.

Российские военные базы и сельхозпредприятия в оккупированном Крыму испытывают острую нехватку в водоснабжении. Об этом сообщила замглавы представительства президента в АР Крым Тамила Ташева в комментарии "РБК-Украина".

По словам Ташевой, на данный момент вода на полуострове без ограничений доступна лишь для бытовых нужд. При этом России необходимо обеспечивать военные базы водой в полном объеме, из-за чего РФ может прибегнуть к военному сценарию.

"Что касается того, может ли РФ использовать военный сценарий, чтобы получить доступ к ресурсу, то да, есть такая вероятность, но все-таки надо говорить о том, что потуг именно на юге, конкретно для прохода из Крыма, у них не хватает. Им надо будет открывать второй фланг и делать прорыв", – уточнила чиновница.

Она надеется, что РФ не решится на проведение такой операции, ведь тогда российским войскам надо будет захватить около 100 км Херсонской области.

Представительство президента считает более вероятной "гибридную" агрессию России для решения проблемы водоснабжения Крыма. Речь идет о диверсиях на украинских объектах инфраструктуры и использовании агентов влияния РФ в местной политике. Они, по мнению Ташевой, будут всячески продвигать вопрос поставок воды в Крым для предотвращения якобы "гуманитарной катастрофы".

"На уровне принятия государственных решений вопрос подачи воды в Крым через Северо-Крымский канал вообще не поднимается. Это окончательная позиция не просто нашего представительства, а позиция всех органов власти, включая президента [Украины Владимира Зеленского]", – заявила Ташева.

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию "Крым.Реалии", эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В августе 2018 года после выбросов в атмосферу в районе завода "Крымский титан" оккупационная власть связалась с руководством Херсонской области и просила воду якобы для покрытия кислотонакопителя завода. Украинские власти проверили версию о кислотонакопителе и выяснили, что он не является источником выбросов. Воду Крыму не дали.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в АРК Борис Бабин заявил, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения в Крым.

В сентябре начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады, нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов сообщил журналистам программы "Схемы" ("Радіо Свобода"), вышедшей в эфир 30 января 2020 года, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в Крым. Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ответ заявил, что Украина не намерена возобновлять подачу воды в Крым до деоккупации полуострова.

В июне премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что вопрос восстановления водоснабжения из материковой Украины на территорию временно оккупированного Крыма на повестке дня пока не стоит.