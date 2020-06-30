РФ пустила грузовые поезда по Крымскому мосту

По мосту, соединяющему оккупированный Крым с Россией, уже проследовало два грузовых состава, сообщает "РИА" Новости".

Мост через Керченский пролив открыли в мае 2018 года Фото: depositphotos.com

Россия пустила грузовые поезда по Крымскому мосту. Об этом 30 июня сообщает "РИА" Новости".

По словам министра транспорта РФ Евгения Дитриха, по мосту уже проследовало два грузовых состава.

Он считает, что теперь грузооборот между оккупированным украинским полуостровом и Россией будет расти, а стоимость перевозки грузов – в частности, зерновых культур, нефтепродуктов, стройматериалов, химудобрений и металлопроката – в среднем снизится наполовину.

Глава российской оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов заявил, что пропускная способность этого моста составляет 12 грузовых пар поездов в сутки. По его мнению, это позволит перевозить 13 млн тонн грузов в год.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Мост через Керченский пролив, соединяющий аннексированный Крым и Краснодарский край России, открыли в мае 2018 года. Украинские власти назвали мост угрозой национальной безопасности.