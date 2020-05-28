"Оккупанты и их пособники решили сделать из меня фашиста, террориста и экстремиста". Крымский активист Приходько выступил в суде

Олег Приходько, которого ФСБ обвинила в экстремизме, не признал свою вину в ходе заседания суда в Ростове-на-Дону.

В Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону 28 мая начался судебный процесс над украинским активистом из Крыма Олегом Приходько, которому в октябре 2019 года предъявили обвинение в подготовке теракта и хранении взрывчатки. В первом выступлении в суде Приходько не признал вину, сообщает проект "Ґрати".

Прокурор зачитал обвинительное заключение, согласно которому украинец собирался подорвать здание администрации города Саки, находясь под влиянием идеологии правящей партии нацистской Германии НСДАП и Организации украинских националистов.

Судья спросил, признает ли Приходько себя виновным. Тот попросил возможность выступить.

"Руководствуясь человеконенавистнической коммунистической идеологией, пособники и предатели, которые давали присягу Украине, начали творить террор против крымских татар и украинских патриотов, которые на захотели молиться кремлевскому богу. Проводили обыски у меня и моей дочери. Но я не снимал флаг Украины, и оккупанты и их пособники решили сделать из меня фашиста, террориста и экстремиста. Мразь, которая это сделала, сфальсифицировала все, что можно. Защищать меня никто не хотел. У меня все. Виновным себя не признаю", – заявил активист.

По настоянию адвоката Приходько добавил, что будет давать показания после изучения доказательств обвинения. Суд объявил перерыв до 9 июня.

Приходько задержали сотрудники ФСБ в оккупированном Крыму 9 октября 2019 года, позже его арестовали. Активист говорил, что далек от преступлений, которые ему инкриминируют, и отметил, что высказывал свое мнение, оставаясь патриотом Украины.

В апреле 2020 года стало известно, что мужчину этапировали из симферопольского СИЗО в Россию.