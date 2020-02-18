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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Стала известна фамилия крымского татарина, которого ФСБ задержала якобы за службу в "незаконном батальоне"

В аннексированном Крыму "суд" отправил под стражу жителя Черноморского района, которого российские силовики подозревают в причастности к добровольческому батальону имени Номана Челебиджихана. По словам адвоката Лили Гемеджи, речь идет о 55-летнем Наримане Межмединове.

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Правозащитники отмечают ухудшение положения крымских татар на оккупированном полуострове
Правозащитники отмечают ухудшение положения крымских татар на оккупированном полуострове
Фото: radiosvoboda.org

Крымский татарин, которого арестовал подконтрольный России "суд" на оккупированном полуострове, – это 55-летний житель Черноморского района Нариман Межмединов. Об этом проекту "Ґрати" сообщила адвокат Лиля Гемеджи.

По ее сведениям, сотрудники ФСБ задержали Межмединова более недели назад.

Российские силовики не называли имени задержанного. Они инкриминируют ему участие в "незаконном вооруженном формировании – батальоне имени Номана Челебиджихана".

Основатель батальона, бизнесмен Ленур Ислямов заявил проекту "Крым.Реалии", что не знает арестованного и что таких пожилых людей в добробате не было. "[Президент РФ Владимир] Путин формирует какой-то очередной обменный фонд", – сказал Ислямов, выразив сочувствие задержанному.

Добровольческий батальон "Крым" имени Номана Челебиджихана был создан в 2016 году. В 2017 году его расформировали после конфликта с участием его бойцов и регулярного подразделения ВСУ в Херсонской области. Добровольцам предложили службу в части украинской морской пехоты.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.

Теги: Крым, арест, ФСБ, Ленур Ислямов, экстремизм, добровольческий батальон, Лиля Гемеджи
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