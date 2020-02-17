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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Сенцов: Крымчане – это коктейль, который подают в курортном кафе. Дорогой, не очень качественный, намешано куча всего

Островной менталитет, стремление зарабатывать на приезжих и фантомные боли по СССР – таковы, по мнению бывшего украинского политзаключенного Олега Сенцова, основные черты населения Крыма в постсоветский период.

Сенцов: В Крыму менталитет курортный, барыжный зарабатывать на приезжих
Сенцов: В Крыму менталитет курортный, барыжный – зарабатывать на приезжих
Фото: ЕРА

Особая крымская идентичность во многом определяла отношение жителей полуострова к его аннексии Россией. Об этом в интервью "Украинской правде", которое опубликовано 17 февраля, рассказал бывший украинский политзаключенный, кинорежиссер, уроженец Крыма Олег Сенцов.

"Во-первых, это островной менталитет – мы сами по себе и нам никто не нужен. Это раз. Во-вторых, это туристический регион. Симферополь – единственный большой город, не курорт, все остальные большие – курортные. И это, соответственно, накладывает отпечаток – использование других людей в плане зарабатывания денег. То есть менталитет курортный, барыжный – зарабатывать на приезжих, временный такой. Сейчас заработаем, а дальше – неважно", – считает он.

По его словам, не очень много крымчан во время аннексии были "упоротыми по политическим мотивам"; большинство ожидало экономических выгод.

"В основном говорили: "Ты же понимаешь, при России будет лучше – инвестиции, туристы, все зайдет". Я им тогда говорил: "Посмотрите на Абхазию, на Приднестровье, как там вообще у них, нормально живется?" – "Нет, у нас будет не так", – пересказал Сенцов свои дискуссии с земляками шестилетней давности.

Еще одним фактором, повлиявшим на развитие событий в 2014-м кинорежиссер считает выраженный "постсоветский менталитет".

"Там всю жизнь за коммунистов голосовали очень сильно. Это что означает? Что память по Советскому Союзу там намного сильнее. Это фантомная боль по Советскому Союзу, то, что возрождает сейчас Россия", – отметил он.

Крым, по мнению Сенцова, является смешанным мультирегионом.

"Наша идентичность в нашей разнообразности, получается. То есть крымчане очень разные, коктейль такой, который подают в курортном кафе. Дорогой, не очень качественный, где намешано куча всего", – резюмировал бывший политзаключенный.

Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в оккупированном Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал. Он отбывал заключение в колонии города Лабытнанги на Крайнем Севере РФ.

7 сентября 2019 года между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". Среди украинцев, которые вернулись домой, был и Сенцов.

Теги: Крым, СССР, аннексия, Олег Сенцов, курорт
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