Козак заявил, что Россия не заинтересована в замороженном конфликте на Донбассе

В Кремле "кровно заинтересованы" в мирном политическом урегулировании военного конфликта на Донбассе, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, представляющий Россию в переговорах об урегулировании конфликта на Донбассе.

Козак говорит, что в РФ хотят мира на Донбассе Фото: ЕРА

России не нужен замороженный конфликт на своих юго-западных границах. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель главы администрации президента РФ Владимира Путин Дмитрий Козак, представляющий Россию в переговорах об урегулировании конфликта на Донбассе.

Комментируя заявление бывшего "премьер-министра ДНР" Александра Бородая о том, что оккупированные боевиками на Донбассе территории в скором времени войдут в состав России, Козак сказал, что это мнение исключительно авторов этих заявлений.

По его словам, на государственном уровне такие вопросы никогда не обсуждались.

Чиновник путинской администрации отметил, что в Кремле не теряют надежду на мирное политическое урегулирование конфликта и даже "кровно в этом заинтересованы".

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Бородай 4 июля высказал мнение, что оккупированные боевиками на Донбассе территории в скором времени войдут в состав России.

Таким образом Кремль пытается прозондировать реакцию Украины и мирового сообщества на подобную перспективу, считает российский социолог и политолог Игорь Эйдман.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия и дальше будет поддерживать жителей оккупированных территорий Донбасса, при этом о возможном присоединении к РФ этих территорий он ничего не знает.