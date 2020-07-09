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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российский куратор подозреваемого в госизмене генерала СБУ Шайтанова руководил боевиками на Донбассе. Аудио

Вербовщик генерал-майора Службы безопасности Украины Валерия Шайтанова полковник ФСБ России Игорь Егоров называл себя "первым заместителем командующего" войск так называемой "Новороссии". Он был непосредственно причастен к крушению украинских военных самолетов на Донбассе летом 2014 года и к ракетным обстрелам подразделений Вооруженных сил Украины, сообщили в СБУ.

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Егоров рассказывал собеседникам о сбитых украинских самолетах и обстрелах украинских позиций
Егоров рассказывал собеседникам о сбитых украинских самолетах и обстрелах украинских позиций
Фото: ЕРА

Контрразведка Службы безопасности Украины собрала дополнительные материалы, которые свидетельствуют, что полковник ФСБ РФ Игорь Егоров, который имеет отношение к вербовке подозреваемого в государственной измене генерал-майора Службы безопасности Украины Валерия Шайтанова, был одним из организаторов оккупации и развертывания террористической деятельности на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"С лета 2014 года Егоров под позывным Эльбрус напрямую координировал деятельность незаконных вооруженных формирований на территории Луганской области, доводил до боевиков указания российского командования и организовывал взаимодействие различных группировок. Полковник ФСБ называл себя "первым заместителем командующего" войск так называемой "Новороссии". Важным аспектом его деятельности было согласование совместных действий с так называемым "министерством обороны ДНР", обеспечение боевиков вооружением и боеприпасами", – говорится в сообщении.

По данным украинской спецслужбы, Егоров лично присутствовал на оккупированной территории, перенаправлял группы пророссийских боевиков из Крыма на Донбасс.

Кроме того, контрразведка СБУ зафиксировала, что Егоров был непосредственно причастен к крушению украинских военных самолетов летом 2014 года и к ракетным обстрелам подразделений Вооруженных сил Украины. Он занимался сбором разведывательной информации и координировал диверсионные группы для противодействия украинским военным.

СБУ опубликовала аудио разговоров Егорова, в том числе с полковником Федеральной службы охраны президента РФ Юрием Котовым, в котором он рассказывает о сбитом украинском Су-25 и намекает на свою причастность к событиям в Зеленополье Луганской области в июле 2014 года.

Потом в разговоре с неустановленным лицом он рассказывает о трех сбитых "Сушках" и Ан-24.

ВИДЕО
Видео: Служба безпеки України / YouTube

Шайтанова, которого подозревают в государственной измене и подготовке террористических актов, задержали 14 апреля. 15 апреля Шевченковский райсуд Киева арестовал генерал-майора. 16 апреля в СБУ сообщили о задержании вероятного подельника Шайтанова, также сотрудника спецслужб.

В СБУ заявляли, что Шайтанов, которого курировал полковник ФСБ Егоров, готовил убийство участника АТО Адама Осмаева.

Расследователи Bellingcat установили, что Егоров может быть причастен к убийству чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Германии, попытке государственного переворота в Черногории, крушению рейса MH17 на Донбассе, аннексии Крыма и войне на Донбассе.

В мае Шайтанова уволили из СБУ.

Теги: Россия, СБУ, Украина, самолет, Донбасс, Зеленополье, обстрелы, спецслужбы, Служба безопасности Украины, Валерий Шайтанов, Игорь Егоров (Эльбрус)
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