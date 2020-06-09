Апелляционный суд оставил генерал-майора СБУ Шайтанова под арестом

Киевский апелляционный суд решил, что подозреваемый в госизмене генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов останется под стражей до 12 июня.

9 июня Киевский апелляционный суд оставил под стражей подозреваемого в государственной измене генерал-майора Службы безопасности Украины Валерия Шайтанова. Об этом проинформировал сайт суда.

"Коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты на решение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 15 апреля 2020 года, которым... применена в отношении подозреваемого Ш. мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до 12 июня 2020 года включительно. По результатам апелляционного рассмотрения постановление... оставлено без изменений, апелляционная жалоба стороны защиты – без удовлетворения", – говорится в сообщении.

В суде не указали фамилию подозреваемого, но отметили, что речь идет о генерал-майоре СБУ. Такое звание носит именно Шайтанов.

Шайтанова, которого подозревают в государственной измене и подготовке террористических актов, задержали 14 апреля. 15 апреля Шевченковский райсуд Киева арестовал генерал-майора. 16 апреля в СБУ сообщили о задержании вероятного подельника Шайтанова, также сотрудника спецслужб.

В СБУ заявляли, что Шайтанов, которого курировал полковник ФСБ Егоров, готовил убийство участника АТО Адама Осмаева.

Расследователи Bellingcat установили, что Егоров может быть причастен к убийству чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Германии, попытке государственного переворота в Черногории, крушению рейса MH17 на Донбассе, аннексии Крыма и войне на Донбассе.

В мае Шайтанова уволили из СБУ.