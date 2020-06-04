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Дело генерала Шайтанова. Досудебное расследование продлили до октября

Сторона обвинения ходатайствовала о продлении сроков следствия по делу о предполагаемой госизмене генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова на семь месяцев. Шевченковский суд Киева постановил завершить следственные действия в октябре.

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Шайтанова подозревают в госизмене
Шайтанова подозревают в госизмене
Фото: hromadske.ua

Шевченковский районный суд Киева 4 июня продлил до октября 2020 года досудебное расследование по делу генерал-майора Службы безопасности Украины Валерия Шайтанова, которого подозревают в государственной измене и подготовке терактов на территории Украины. Об этом сообщает hromadske.

Сторона обвинения просила продолжить досудебное следствие на семь месяцев. Следователи отмечали, что необходимо провести еще более 10 экспертиз и снять гриф секретности с материалов о следственных действиях. Кроме того, обвинение хочет получить ответы на правовые поручения из Германии, Хорватии и Франции, где, по данным следствия, Шайтанов встречался со своим куратором, полковником ФСБ РФ Игорем Егоровым.

В свою очередь, сторона защиты отметила, что обвинение имело достаточно времени, чтобы завершить следствие. Также защитники отметили, что в производстве нет доказательств и записей, которые были обнародованы, а осталось только свидетельство агента СБУ Ивана Новикова, он же агент Н., который якобы ездил на все встречи с Шайтановым.

Судья выслушала стороны и частично удовлетворила ходатайство прокуратуры и следователя СБУ, ограничив общий срок досудебного следствия шестью месяцами.

Шайтанова, которого подозревают в государственной измене и подготовке террористических актов, задержали 14 апреля. 15 апреля Шевченковский райсуд Киева арестовал генерал-майора до 14 июня включительно. 16 апреля в СБУ сообщили о задержании вероятного подельника Шайтанова, также сотрудника спецслужб.

В СБУ заявляли, что Шайтанов, которого курировал полковник ФСБ Егоров, готовил убийство участника АТО Адама Осмаева.

Расследователи Bellingcat установили, что полковник ФСБ Егоров, который, по данным СБУ был куратором Шайтанова, может быть причастен к убийству чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Германии, попытке государственного переворота в Черногории, крушению рейса MH17 на Донбассе, аннексии Крыма и войне на Донбассе.

Теги: СБУ, следствие, расследование, госизмена, обвинение, Шевченковский суд, Валерий Шайтанов
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