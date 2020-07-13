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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе ранения и боевые травмы получили шестеро украинских военных

13 июля вооруженные формирования РФ обстреляли жилые дома в Авдеевке Донецкой области из запрещенного вооружения, жертв и раненых среди гражданского населения нет, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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12 июля украинские военнослужащие уничтожили трех оккупантов и не менее восьми ранили
12 июля украинские военнослужащие уничтожили трех оккупантов и не менее восьми ранили
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За прошедшие сутки боевики на Донбассе 16 раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов пять украинских военнослужащих получили ранения, еще один – боевые травмы. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

Представители незаконных вооруженных формирований открывали огонь по украинским военных из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем 152-го и 122 калибра, 120-мм и 82-мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики вели обстрелы недалеко от Новотошковского, Крымского, Орехово, хутора Вольный и Луганского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" – вблизи Авдеевки, Марьинки, Каменки, Водяного и Новоселовки Второй.

По данным разведки, 12 июля украинские военнослужащие уничтожили трех оккупантов и не менее восьми ранили.

"За минувшие сутки вооруженные формирования РФ со стороны Спартака цинично обстреляли жилые дома в Авдеевке. Противник использовал артиллерийские системы калибра 122 мм и 120-мм минометы. В результате обстрела один боеприпас разорвался на огороде домохозяйства и ударной волной повредил окна частного дома. Еще один боеприпас попал в крышу дома и, к счастью, не разорвался, но это привело к частичному повреждению кровли здания. Жертв и раненых среди гражданского населения нет", – сообщили в штабе.

С начала новых суток вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня в районе Каменки. Без потерь с украинской стороны.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/897415977417686

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Донбасс, военные, вооружение, Авдеевка, Крымское, Орехово, Новоселовка, Каменка, Водяное, Луганское, Новотошковское, Спартак, обстрелы, военнослужащий, война на Донбассе, ранение, операция Объединенных сил, ООС
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