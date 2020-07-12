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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Согласно украинскому законодательству и нормам Копенгагенской конвенции". Ермак напомнил, при каких условиях могут пройти выборы в ОРДЛО

Проведение местных выборов в ОРДЛО возможно только при решении всех вопросов безопасности, согласно украинскому законодательству и нормам Копенгагенской конвенции, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

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Ермак: Украина настойчиво идет путем выполнения тех обязательств, на которые мы согласились
Ермак: Украина настойчиво идет путем выполнения тех обязательств, на которые мы согласились
Фото: Офіс Президента України / Facebook

Выборы на оккупированных территориях могут состояться только по украинскому законодательству и при условии соблюдения безопасности. Об этом журналистам 10 июля сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя результаты встречи в Берлине с заместителем главы Администрации президента РФ Дмитрием Козаком, внешнеполитическим советником канцлера Германии Яном Гекером и советником президента Франции Эмануэлем Боном, пишет НВ.

"Украина сегодня, я с уверенностью могу сказать, действительно доминирует в переговорах. Ни у кого сегодня (очень много встреч есть с нашими международными партнерами) ни одного там процента даже нет сомнения, что Украина настойчиво идет путем выполнения тех обязательств, на которые мы согласились, четко подчеркиваем все условия, с которыми мы никогда не соглашаемся", – отметил Ермак.

Он напомнил главные условия украинской стороны по местным выборам в ОРДЛО.

"Когда мы говорим о проведении выборов, то мы говорим, что, во-первых, при решении всех вопросов безопасности, безусловно, это даже не обсуждается, согласно украинскому законодательству и нормам Копенгагенской конвенции, в которую заложены все те условия, о которых мы очень много раз говорили и о том, что на территории, где могут пройти выборы, не должны быть ни иностранные вооруженные люди, ни незаконные вооруженные формирования, незаконные с точки зрения действующего законодательства Украины, граница должна быть под контролем правительства Украины и т. д. То есть могу вам сказать, если кто-то, может, не знает, если вы поднимите все эти принципы Копенгагенской конвенции, они очень четкие, очень жесткие, и там есть ответы на все вопросы", – подчеркнул глава Офиса президента.

В 2014–2015 годах были подписаны Минские соглашения об урегулировании конфликта на Донбассе. Среди прочего в документе говорится, что Украина должна вернуть контроль над неконтролируемым участком границы с РФ после проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Украина, в свою очередь, настаивает, что выборы должны состояться после вывода российских войск и наемников и возвращения границы под контроль правительства.

Очередные местные выборы в Украине должны состояться в конце октября 2020 года. Ермак говорил, что Украина хотела бы провести выборы и на временно оккупированных территориях, "но выборов под дулами автоматов не будет".

Местные выборы в ОРДЛО будут проводиться по специальному закону, срок избирательной кампании составит 60 дней, рассказал 9 июля вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Теги: Украина, Донбасс, война в Украине, выборы на Донбассе, ОРДЛО, Андрей Ермак
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