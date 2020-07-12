На Донбассе сегодня ранены пять украинских военнослужащих – штаб ООС

По данным штаба операции Объединенных сил, 12 июля по состоянию на 17.00 боевики на Донбассе 11 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины.

12 июля вследствие обстрелов боевиков на Донбассе ранения получили пять военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом в сводке на 17.00 проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"Незаконные вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня... За текущие сутки пятеро военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Всех воинов оперативно доставили в лечебные учреждения и оказали неотложную помощь", – говорится в сообщении.

В пресс-центре рассказали, что боевики стреляли сегодня из минометов калибра 120 мм, артиллерийских систем калибров 122 мм и 152 мм, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Подразделения Объединенных сил решительно умерили желания противника вести огонь по позициям украинских защитников и заставили его вернуться к соблюдению режима тишины. Потери врага уточняются", – отметили в штабе ООС.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.