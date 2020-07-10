На Донбассе двое украинских военных получили осколочные ранения – штаб ООС

Украинские военные получили ранения после попадания в траншею мины боевиков, сообщает штаб операции Объединенных сил.

На Донбассе двое украинских военных получили осколочные ранения. Об этом 10 июля сообщает штаб операции Объединенных сил.

Отмечается, что оккупанты обстреляли позиции сил ООС вблизи Новолуганского. Противник применил миномет калибра 82 мм.

Одна из мин боевиков попала в траншею, в результате чего осколками ранило двух украинских военных, которые несли службу на наблюдательном посту. Бойцам оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

Силы ООС открыли по российским оккупантам ответный огонь.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.