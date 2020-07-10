Возле Авдеевки боевики ранили украинского военного – штаб ООС

Возле Авдеевки Донецкой области боевики открыли огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В результате обстрелов один украинский военнослужащий получил огнестрельное осколочное ранение, сообщили 10 июля в штабе операции Объединенных сил в Facebook.
Пострадавшего оперативно доставили в лечебное учреждение. Ему предоставили надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья раненого удовлетворительное.
"Ответным огнем военнослужащие из состава Объединенных сил подавили вражескую активность. Потери противника уточняются", – отметили в ООС.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.