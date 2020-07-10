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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сутки на Донбассе. Семь обстрелов, украинские военные ранили двух оккупантов

9 июля на фронте ситуация наиболее напряженной была в районе Новолуганского, Причепиловки и Марьинки.

После полуночи было неспокойно в Луганской области
После полуночи было неспокойно в Луганской области
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В прошедшие сутки боевики на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня, без потерь с украинской стороны. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Представители незаконных вооруженных формирований открывали огонь по позициям украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм и 82-х мм минометов, а также из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики открывали огонь вблизи Новолуганского и Причепиловки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" – неподалеку Марьинки.

По данным разведки, 9 июля украинские военные ранили двух захватчиков.

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ один раз нарушили режим прекращения огня в районе Прричепиловки. Потерь в рядах сил ООС нет.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/895196587639625

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Украина, Донбасс, военные, боевики, Марьинка, обстрелы, война на Донбассе, Новолуганское, операция Объединенных сил, ООС
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