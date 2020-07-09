СБУ разоблачила сепаратистов, которые агитировали за создание "Запорожской народной республики"

С весны 2014 года группа сепаратистов из Запорожья сотрудничала с российскими оккупантами на Донбассе, сообщает пресс-служба СБУ.

В 2014 году злоумышленники выехали из Запорожья в оккупированный Луганск Фото: depositphotos.com

В Запорожье Служба безопасности Украины прекратила деятельность группы сепаратистов, которые пропагандировали идеи так называемой "русской весны". Об этом 9 июля сообщает пресс-служба СБУ.

По данным досудебного следствия, злоумышленники принадлежали к одному из пророссийских радикальных движений, последователи которого выступают за отделение юго-восточных регионов от Украины для создания на их территории террористических организаций наподобие "ЛДНР".

Отмечается, что весной 2014 года злоумышленники выехали из Запорожья в оккупированный Луганск. Сначала они помогали боевикам обустраивать незаконные блокпосты и баррикады вокруг захваченных административных зданий, а позже начали сотрудничество с представителями "силового блока ЛДНР".

Как сообщают в СБУ, по замыслу кураторов, участники группы должны были вернуться в Запорожье и ждать дальнейших указаний. Террористы планировали использовать группу для осуществления подрывной деятельности и нагнетания общественных настроений в Украине. В частности, злоумышленники распространяли в городе материалы с призывами к свержению конституционного строя, насильственной федерализации и созданию фейковой "Запорожской народной республики".

Во время следственных действий по месту жительства участников группы правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, медали и нагрудные знаки так называемых "ДНР"/"ЛНР" и РФ, амуницию, сепаратистскую и коммунистическую символику.

Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 436-1 (распространение коммунистической символики и пропаганда коммунистического режима) Уголовного кодекса Украины.