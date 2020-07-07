Офис генпрокурора открыл уголовное производство по факту участия французских наемников в войне на Донбассе

По данным Офиса генпрокурора Украины, с 2014 года на стороне боевиков на Донбассе воевали 20 граждан Франции.

По факту участия наемников из Франции в вооруженном конфликте на Донбассе открыто уголовное производство. Об этом 7 июля проинформировал Офис генерального прокурора Украины.

"Прокуроры установили, что с 2014 года по настоящее время 20 граждан Французской Республики участвовали в вооруженном конфликте против Украины в составе иррегулярных, не предусмотренных законом вооруженных формирований РФ на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, что привело к гибели людей и другим тяжелым последствиям", – говорится в сообщении.

Уголовное производство открыто по ч. 4 ст. 447, ч. 3 ст. 110 и ч. 5 ст. 260 (участие наемников в вооруженном конфликте, умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, которые привели к гибели людей или иным тяжким последствиям, а также участие в составе не предусмотренных законом вооруженных формирований в нападении на предприятия, учреждения, организации или на граждан, что привело к гибели людей или иным тяжким последствиям) Уголовного кодекса Украины.

В Офисе генпрокурора объяснили, что расследование поручили проводить Службе безопасности Украины.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.