На Донбассе менее чем за сутки ранения получили четыре украинские военнослужащие – штаб ООС

7 июля по состоянию на 17.00 боевики на Донбассе семь раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, отметили в штабе операции Объединенных сил.

7 июля на Донбассе боевики ранили четырех военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом в сводке на 17.00 проинформировал в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"7 июля вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня, в том числе и по вооружению, которое давно должно быть отведено от линии боевого соприкосновения... За текущие сутки в результате вражеских обстрелов четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Их оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали неотложную помощь", – говорится в сообщении.

В пресс-центре уточнили, что состояние раненых – удовлетворительное.

"Во время вражеских обстрелов наши защитники проявили мужество и выдержку. Подразделения Объединенных сил решительно ответили на все огневые провокации противника, заставив агрессора вернуться к соблюдению режима "тишины". Потери противника уточняются", – рассказали в штабе ООС.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.