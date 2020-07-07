ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кривонос: Руководство Украины должно говорить без полутонов: РФ – страна-агрессор, у нас война, а не конфликт. Конфликт у мужа с женой на кухне

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос считает, что любые разговоры о примирении с врагом могут только ухудшить ситуацию в стране и спровоцировать народ.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кривонос: Прощать россиян? Не мы к ним пришли в Воронеж, а они к нам на Донбасс
Кривонос: Прощать россиян? Не мы к ним пришли в Воронеж, а они к нам на Донбасс
Фото: Kryvonos Serhii / Facebook

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос считает, что договориться с Россией нереально, а все разговоры о примирении являются попытками дестабилизировать ситуацию в стране. Такое мнение он высказал в интервью газете "Факты", которое вышло 5 июля. 

"Все чаще слышу, что надо с Россией как-то договариваться, и это реально злит. Каким образом договариваться? Договариваться с медведем бесполезно, он все равно рано или поздно тебя съест, поэтому нужно искать хорошее копье, держать зверя на расстоянии, а со временем заколоть. Прощать россиян? Не мы к ним пришли в Воронеж, а они к нам на Донбасс", – сказал Кривонос.

Он отметил, что за пределами Донбасса в Украине мало что напоминает о войне.

"В 2016 году ко мне приезжали американцы. Они спросили: "О какой войне вы говорите? О ней забывают, выезжая за территорию Донецкой и Луганской областей. Где в Киеве хоть один плакат, призывающий к поддержке военных, к борьбе с врагом? Ни одного. Ваша армия ездит там непонятно на чем, а в Киеве тысячи крутых джипов. Почему народ не поддерживает армию? Что делает государство, если у вас военные без жилья? Где уважение к военным, которые защищают свою страну?" – сказал заместитель секретаря СНБО.

Кривонос убежден, что разговоры о примирении с врагом могут только ухудшить ситуацию и спровоцировать народ.

"О каком примирении можно говорить? Вот такие заявления и являются попытками дестабилизировать ситуацию в стране, что только на пользу врагу. Пусть власть научится четко и коротко говорить, как учил меня мой сержант. А если не о чем говорить  молчите... Нет ничего страшнее народа, который прошел войну и у которого лопнуло терпение. Я не пугаю никого, но призываю власть опуститься на землю и не врать самой себе и людям", – отметил заместитель секретаря СНБО.

Он считает, что украинские власти должны четко называть Россию агрессором, а происходящее на Донбассе – войной.

"Руководство страны должно говорить без полутонов со своим народом: Российская Федерация  страна-агрессор, у нас война, а не конфликт. Конфликт у мужа с женой на кухне, а когда люди гибнут… Пусть хоть один из тех, кто ведет речи о примирении, поедет на кладбище, где похоронены погибшие на этой войне. Руководство страны хоть раз побывало в госпитале, где лежат раненые ребята? Их жены были? Они когда-нибудь в глаза сирот и вдов героев смотрели?" – сказал Кривонос.  

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в мае 2020 года, что Украина должна вести переговоры с Россией ради установления мира. 

"Мы ничего с этим не сделаем, мы должны с ними разговаривать, должны договариваться. Минский формат – приоритет. Но никто не отменяет любые другие форматы. Я готов к любому другому формату, который приблизит нас к концу войны и возвращению наших территорий и людей", – сказал глава государства.

Теги: Россия, Украина, война, переговоры, Сергей Кривонос, страна-агрессор, война в Украине, война на Донбассе
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Заботливый сын". Яма в день рождения мамы пообещал вылечить ее
"Заботливый сын". Яма в день рождения мамы пообещал вылечить ее
Торт, шары и лепестки роз. 26-летняя дочь Уиллиса отмечает шесть лет трезвости
Торт, шары и лепестки роз. 26-летняя дочь Уиллиса отмечает шесть лет трезвости
"Даша, ну ты даешь". Победительница шоу "Холостяк 10" Ульянова продемонстрировала стойку на голове
"Даша, ну ты даешь". Победительница шоу "Холостяк 10" Ульянова продемонстрировала стойку на голове
"Страсть все безумнее". Кошевой рассказал о семейной жизни
"Страсть все безумнее". Кошевой рассказал о семейной жизни
  YAYA. Tekashi 6ix9ine, которому грозило 47 лет тюрьмы, в анимационном клипе предстал в образе ребенка. Видео
  YAYA. Tekashi 6ix9ine, которому грозило 47 лет тюрьмы, в анимационном клипе предстал в образе ребенка. Видео
Белый цветок между ног. Tayanna полностью обнажилась для мужского журнала
Белый цветок между ног. Tayanna полностью обнажилась для мужского журнала
"Котики". Каменских показала поцелуй с Потапом
"Котики". Каменских показала поцелуй с Потапом
Жена Dzidzio певица Slavia показала, как отдыхает на яхте
Жена Dzidzio певица Slavia показала, как отдыхает на яхте
  N.U.M. Алина Паш в новом клипе показала этнический образ и концертное выступление. Видео
  N.U.M. Алина Паш в новом клипе показала этнический образ и концертное выступление. Видео
"Крутая ты, Маша". Ефросинина поделилась статусным достижением
"Крутая ты, Маша". Ефросинина поделилась статусным достижением
"Нет ничего подобного йоге на пляже". Спирс в маске показала асаны
"Нет ничего подобного йоге на пляже". Спирс в маске показала асаны
"Грудная клетка не принимала воздух". Седокова травмировалась на съемках клипа
"Грудная клетка не принимала воздух". Седокова травмировалась на съемках клипа
"Старушка дает жару". Топлес-селфи 61-летней Мадонны на костылях вызвало дискуссию в соцсетях
"Старушка дает жару". Топлес-селфи 61-летней Мадонны на костылях вызвало дискуссию в соцсетях
  "Східняк". Вышел трейлер комедии об участнике АТО с Бенюком. Видео
  "Східняк". Вышел трейлер комедии об участнике АТО с Бенюком. Видео
Лохан показала свое детское фото
Лохан показала свое детское фото
"Боже, держись". Заразившаяся коронавирусом Анита Цой записала видео из больничной палаты
"Боже, держись". Заразившаяся коронавирусом Анита Цой записала видео из больничной палаты
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Когда свадьба?", "Бог явно вас создал друг для друга!". Ани Лорак и Лазарев проводят время вместе
"Когда свадьба?", "Бог явно вас создал друг для друга!". Ани Лорак и Лазарев проводят время вместе
"Нельзя так над людьми издеваться". Комаровский заставил подписчиков глотать слюни
"Нельзя так над людьми издеваться". Комаровский заставил подписчиков глотать слюни
"Он не был классическим отцом". Дочь Проскурина рассказала об отношениях с покойным
"Он не был классическим отцом". Дочь Проскурина рассказала об отношениях с покойным
"Трахнуть Jerry Heil". Певица шокирована треком неизвестного рэпера, который добивается ее внимания
"Трахнуть Jerry Heil". Певица шокирована треком неизвестного рэпера, который добивается ее внимания
"Жиза". Педан поделился пляжными снимками
"Жиза". Педан поделился пляжными снимками
"Труднее всего прощаться с женой". Эннио Морриконе накануне смерти написал прощальное письмо
"Труднее всего прощаться с женой". Эннио Морриконе накануне смерти написал прощальное письмо
"Встряхни их!" Модель с 13-м размером груди станцевала в декольтированном платье. Видео
"Встряхни их!" Модель с 13-м размером груди станцевала в декольтированном платье. Видео
Семь советов родителям от Маска. Американский миллиардер рассказал, что нужно говорить детям, чтобы они выросли успешными
Семь советов родителям от Маска. Американский миллиардер рассказал, что нужно говорить детям, чтобы они выросли успешными
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS