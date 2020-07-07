Кривонос: Руководство Украины должно говорить без полутонов: РФ – страна-агрессор, у нас война, а не конфликт. Конфликт у мужа с женой на кухне

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос считает, что любые разговоры о примирении с врагом могут только ухудшить ситуацию в стране и спровоцировать народ.

Кривонос: Прощать россиян? Не мы к ним пришли в Воронеж, а они к нам на Донбасс Фото: Kryvonos Serhii / Facebook

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос считает, что договориться с Россией нереально, а все разговоры о примирении являются попытками дестабилизировать ситуацию в стране. Такое мнение он высказал в интервью газете "Факты", которое вышло 5 июля.

"Все чаще слышу, что надо с Россией как-то договариваться, и это реально злит. Каким образом договариваться? Договариваться с медведем бесполезно, он все равно рано или поздно тебя съест, поэтому нужно искать хорошее копье, держать зверя на расстоянии, а со временем заколоть. Прощать россиян? Не мы к ним пришли в Воронеж, а они к нам на Донбасс", – сказал Кривонос.

Он отметил, что за пределами Донбасса в Украине мало что напоминает о войне.

"В 2016 году ко мне приезжали американцы. Они спросили: "О какой войне вы говорите? О ней забывают, выезжая за территорию Донецкой и Луганской областей. Где в Киеве хоть один плакат, призывающий к поддержке военных, к борьбе с врагом? Ни одного. Ваша армия ездит там непонятно на чем, а в Киеве тысячи крутых джипов. Почему народ не поддерживает армию? Что делает государство, если у вас военные без жилья? Где уважение к военным, которые защищают свою страну?" – сказал заместитель секретаря СНБО.

Кривонос убежден, что разговоры о примирении с врагом могут только ухудшить ситуацию и спровоцировать народ.

"О каком примирении можно говорить? Вот такие заявления и являются попытками дестабилизировать ситуацию в стране, что только на пользу врагу. Пусть власть научится четко и коротко говорить, как учил меня мой сержант. А если не о чем говорить – молчите... Нет ничего страшнее народа, который прошел войну и у которого лопнуло терпение. Я не пугаю никого, но призываю власть опуститься на землю и не врать самой себе и людям", – отметил заместитель секретаря СНБО.

Он считает, что украинские власти должны четко называть Россию агрессором, а происходящее на Донбассе – войной.

"Руководство страны должно говорить без полутонов со своим народом: Российская Федерация – страна-агрессор, у нас война, а не конфликт. Конфликт у мужа с женой на кухне, а когда люди гибнут… Пусть хоть один из тех, кто ведет речи о примирении, поедет на кладбище, где похоронены погибшие на этой войне. Руководство страны хоть раз побывало в госпитале, где лежат раненые ребята? Их жены были? Они когда-нибудь в глаза сирот и вдов героев смотрели?" – сказал Кривонос.