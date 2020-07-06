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Юрий Бутусов
Юрий Бутусов

Главный редактор сайта "Цензор.НЕТ".


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Пока войну на Донбассе не назовут войной с РФ – нет никаких шансов, что политики захотят проводить реальные реформы и привести Украину к победе

Президент Зеленский написал, что Славянск освободили шесть лет назад от "незаконных вооруженных формирований". И тут же в Одессе Зеленский объявил, что никогда не простит тех, кто захватил Крым и кто "помешал морякам его защитить", также не указывая, кто же эти "кто-то". Хочу подсказать президенту, что он как должностное лицо и гарант Конституции должен свои эмоции преобразовывать в решения. Вперед – давайте команды своему руководству правоохранительных органов, передавайте дела в суд, это он устанавливает ответственность, к чему пустые слова?

Любой суд по любой военной операции при всей халатности и подозрениях в предательстве отдельных наших должностных лиц заставит признать, что главной причиной гибели украинцев в войне является вторжение России и приказы Путина. "Незаконных вооруженных формирований" в Крыму и на Донбассе не было – были организованные ФСБ РФ отряды наемников и российские вооруженные силы. Ну как в таком случае пожимать руку убийце и вести с ним переговоры?

Пустые надежды, что если не признавать агрессора агрессором, убийц – убийцами, то агрессор и убийца захочет снова стать респектабельным политиком и начнет дружить. А на самом деле, слабых бьют, и жертва, которая молчит и не отбивается изо всех сил, – помогает агрессору.

Судов по событиям войны нет, за исключением суда по делу о гибели Ил-76, который уже третий год лежит в апелляции. Там вина россиян детально установлена, но приговора все нет. А Иловайск? Почему до сих пор не передали в суд это дело, которое, по заявлению экс-генпрокурора Луценко и экс-главного военного прокурора Матиоса было полностью завершено в 2016-м году? Зеленский укорял Порошенко не расследованием Иловайска во время знаменитых дебатов на стадионе, но теперь он сам так же, как и Порошенко, блокирует суд по Иловайску, пребывая уже полтора года у власти.

Только суд заставит общество сделать выводы – в каких условиях принимались решения, что было сделано и что не сделано, какие обстоятельства влияли на приказы, кто проявил бездеятельность, кто некомпетентность, кто предавал, а кто сделал все, чтобы изменить ситуацию и проявил себя достойно. Уверен, что общество сумеет отделить ошибки от некомпетентности, халатность от предательства. Только на таком фундаменте можно проводить настоящие, а не показушные реформы в сфере обороны. А пока ни одного официального исследования войны на Донбассе нет – ни открытого, ни закрытого.

Да, рухнут многие мифы. Но только суд и открытое участие в процессе сделают государство сильным, очистят нашу историю, зафиксируют ответственность.

Пока войну на Донбассе политики не начнут называть войной с Россией, пока в судах не произнесут слова правды свидетели и эксперты – нет никаких шансов, что политики захотят проводить реальные реформы и привести Украину к победе.

Источник: Юрий Бутусов / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Россия, Украина, война, Донбасс, Юрий Бутусов, расследование, суд
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