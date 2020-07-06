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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики на Донбассе обстреливают украинских военных из запрещенного вооружения – штаб ООС

С начала дня 6 июля вооруженные формирования РФ на Донбассе уже шесть раз нарушили режим прекращения огня, преимущественно из вооружения, которое давно должно быть отведено от линии боевого соприкосновения. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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5 июля украинские военные уничтожили двух и ранили еще двух захватчиков
5 июля украинские военные уничтожили двух и ранили еще двух захватчиков
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За прошедшие сутки боевики на Донбассе восемь раз нарушили режим прекращения огня, потерь в рядах украинских военных нет. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Представители незаконных вооруженных формирований открывали огонь по украинским позициям из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики вели обстрелы вблизи Марьинки, Широкино, Павлополя и Новотроицкого.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – неподалеку от хутора Вольный и Орехово.

По данным разведки, 5 июля украинские военные уничтожили двух и ранили еще двух захватчиков.

После полуночи вооруженные формирования РФ уже шесть раз нарушили режим прекращения огня, преимущественно из вооружения, которое давно должно быть отведено от линии боевого соприкосновения.

Так, они вели огонь у Новгородского, Зайцево, Пивденного, хутора Вольный и Верхнеторецкого.

"Своим огнем из разрешенного вооружения наши защитники подавили активность врага. По имеющейся информации, за текущие сутки потерь среди украинских защитников нет", – отметили в штабе.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/892356601256957

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Донбасс, вооружение, разведка, боевики, Марьинка, Широкино, Павлополь, Орехово, Зайцево, Новгородское, обстрелы, Новотроицкое, война на Донбассе, Верхнеторецкое, операция Объединенных сил, Пивденное, ООС
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