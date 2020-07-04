На Донбассе боевики ранили украинского военнослужащего – штаб ООС

Пулевое ранение вследствие стрельбы боевиков украинский военнослужащий получил в районе села Пищевик Донецкой области, отметили в штабе операции Объединенных сил.

4 июля в Донецкой области боевики ранили военнослужащего Вооруженных сил Украины. Об этом вечером проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"Недалеко от населенного пункта Пищевик, что в Донецкой области, враг открывал огонь по украинским защитникам из крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия. Вследствие обстрелов один наш воин получил огнестрельное сквозное пулевое ранение", – говорится в сообщении.

Пострадавшего госпитализировали.

"Агрессивные действия российских оккупантов не остались безнаказанными. Огнем в ответ военнослужащие из состава Объединенных сил подавили вражескую активность. Противник и в дальнейшем будет получать адекватный и неотвратимый ответ, если его действия будут нести угрозу гражданскому населению и украинским защитникам", – подчеркнули в штабе ООС.

В сводке по состоянию на 17.00 о раненых информации от штаба ООС не было.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.