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СБУ разоблачила преступную группу, которая за $500 подделывала дипломы для боевиков "ДНР"

Ежемесячно злоумышленники изготавливали и продавали около 100 поддельных дипломов по $500 за каждый, сообщает Служба безопасности Украины.

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СБУ: Для изготовления подделок использовали номера подлинных документов, которые выдали ранее
СБУ: Для изготовления подделок использовали номера подлинных документов, которые выдали ранее
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины разоблачила и пресекла деятельность преступной группы, которая изготавливала для боевиков "ДНР" поддельные дипломы о высшем образовании. Об этом 3 июня сообщила пресс-служба СБУ.

Изготовлением поддельных документов занималась группа людей из Харьковской и Киевской областей. Клиенты (участники незаконных вооруженных формирований) использовали "дипломы" для продвижения по службе и получения фейковых офицерских званий, заявили следователи.

"Оформление заказов осуществлялось на специально разработанных интернет-сайтах, а оплата – через электронные переводы. После изготовления документы по почте отправляли в оккупированных районы Донбасса на временно подконтрольные оккупантам участки украинской границы", – говорится в сообщении.

По данным следствия, ежемесячно злоумышленники изготавливали и продавали около 100 поддельных дипломов. Стоимость одного составляла в среднем $500 и зависела от уровня вуза. Для изготовления подделок использовали номера подлинных документов, которые выдали ранее.

Одного из участников задержали в почтовом отделении в райцентре в Харьковской области, когда тот отправлял поддельный диплом для боевика артиллерийской бригады террористов "ДНР".

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса (финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины), отметили в ведомстве.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, Донецк, СБУ, Украина, Харьков, образование, Донбасс, граница, диплом, террористы, боевики, ДНР, преступление, документы, Служба безопасности Украины
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