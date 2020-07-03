Гражданина Чехии осудили на три года за участие в боевых действиях на стороне "ДНР"

Суд города Чешске-Будейовице приговорил гражданина Чехии Павла Кафку к трем годам условно за участие в вооруженном конфликте на Донбассе. Об этом 2 июля сообщает Czech Radio.
27-летний мужчина в 2015 и 2016 годах служил в рядах террористической организации "ДНР". Согласно обвинению, Кафка в "ДНР" прошел специальную подготовку в танковом подразделении, а позже служил в качестве стрелка и водителя. Изначально обвинение требовало приговорить его к 12 годам лишения свободы за терроризм.
Кафка предъявленные ему обвинения в участии в вооруженном конфликте опровергает, заявляя, что отправился в восточную часть Украины с целью оказания помощи людям без крова или работы в больнице.
Как отмечает СМИ, Чешская Республика не признает "ДНР" и "ЛНР" и считает контролируемые ими территорию неотъемлемой частью Украины, равно как и аннексированный Российской Федерацией Крым.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.