Гражданина Чехии осудили на три года за участие в боевых действиях на стороне "ДНР"

27-летний гражданин Чехии в 2015 и 2016 годах служил в рядах террористической организации "ДНР", отмечает Czech Radio.

Суд города Чешске-Будейовице приговорил гражданина Чехии Павла Кафку к трем годам условно за участие в вооруженном конфликте на Донбассе. Об этом 2 июля сообщает Czech Radio.

27-летний мужчина в 2015 и 2016 годах служил в рядах террористической организации "ДНР". Согласно обвинению, Кафка в "ДНР" прошел специальную подготовку в танковом подразделении, а позже служил в качестве стрелка и водителя. Изначально обвинение требовало приговорить его к 12 годам лишения свободы за терроризм.

Кафка предъявленные ему обвинения в участии в вооруженном конфликте опровергает, заявляя, что отправился в восточную часть Украины с целью оказания помощи людям без крова или работы в больнице.

Как отмечает СМИ, Чешская Республика не признает "ДНР" и "ЛНР" и считает контролируемые ими территорию неотъемлемой частью Украины, равно как и аннексированный Российской Федерацией Крым.