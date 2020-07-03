Сутки на Донбассе. 10 обстрелов боевиков, ранен один украинский военный

2 июля представители незаконных вооруженных формирований на Донбассе применяли против украинских военных запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

За прошлые сутки боевики на Донбассе 10 раз нарушили режим прекращения огня, ранения получил один украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

Представители незаконных вооруженных формирований применяли против украинских военных запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики открывали огонь по опорным пунктам сил ООС неподалеку от Луганского и Новоалександровки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" – возле Каменки, Невельского и Водяного.

По данным разведки, 2 июля украинские военные ранили одного оккупанта.

После полуночи вооруженные формирования РФ уже семь раз нарушили режим прекращения огня, в том числе из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. Боевики вели обстрелы на подступах к Новотошковскому, у хутора Вольный, Пивденного, Авдеевки, Каменки и Водяного. Без потерь с украинской стороны.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.