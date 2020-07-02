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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Хомчак: Каждую из бригад, которая будет заходить в район ООС, будем усиливать Javelin

Сегодня на базе одной из бригад Вооруженных сил Украины, которая готовится заступить на службу в зоне операции Объединенных сил, отрабатывается тактика применения Javelin и оперативно-тактических беспилотных летательных аппаратов Bayraktar, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак.

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В марте 2018 года Госдеп США принял решение о продаже Javelin Украине
В марте 2018 года Госдеп США принял решение о продаже Javelin Украине
Фото: defense.gov

Каждая бригада Вооруженных сил Украины, которая будет заходить в зону проведения операции Объединенных сил, будет усилена противотанковым комплексом Javelin. Об этом в интервью изданию "АрміяІnform" рассказал главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

"Сейчас на базе одной из бригад, которая завершает подготовку на полигоне к выполнению задач в составе ООС, активно отрабатывается тактика применения Javelin. Нарабатываются навыки работы расчетов этих ПТРК. Я лично хочу убедиться в том, что наши воины могут эффективно применять эти противотанковые комплексы. Сейчас у нас в наличии уже значительно большее количество американских ПТРК. Кстати, как и количество подготовленных расчетов. Сколько их? Тайна. Скажу лишь, что в дальнейшем каждую из бригад, которая будет заходить в район ООС, будем усиливать Javelin", – отметил Хомчак.

Он подчеркнул, что при подготовке указанной выше бригады к очередной ротации будут использоваться беспилотники Bayraktar с боевым поражением цели.

"Сейчас мы гораздо больше внимания и времени уделяем подготовке войск к наступательным действиям в урбанизированной местности. За шесть лет мы научились хорошо обороняться. А войско должно быть обученным и наступать днем и ночью, при любых погодных условиях. Такую задачу я поставил еще год назад. Ведь армия должна быть всесторонне подготовлена к разному развитию событий", – добавил Хомчак.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Украина с начала военной агрессии России весной 2014 года вела переговоры с США о поставках летального оружия. До весны 2018 года Вашингтон снабжал Киев только нелетальной помощью и помогал в подготовке украинских военных. В марте 2018 года Госдеп США принял решение о продаже Javelin Украине.

Первую партию Javelin – 37 противотанковых комплексов  и 210 ракет к ним Украина получила в 2018 году.

Пятый президент Украины Петр Порошенко говорил, что после поставки Javelin в Украину пророссийские боевики сократили использование танков.

О подписании соглашения о покупке Украиной турецких оперативно-тактических беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 производства компании Baykar Makina стало известно в ноябре 2018 года.

Теги: Донбасс, беспилотники, ВСУ, Javelin, Руслан Хомчак, война на Донбассе, операция Объединенных сил, ООС
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