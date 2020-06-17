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США готовятся передать Украине боеприпасы и ракеты Javelin на $60 млн

Среди военного оборудования, которое США планирует передать Украине, – рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin.

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11 июня 2020 года Конгресс США утвердил весь пакет военной помощи Украине на 2020 год на сумму $250 млн
11 июня 2020 года Конгресс США утвердил весь пакет военной помощи Украине на 2020 год на сумму $250 млн
Фото: U.S. Embassy Kyiv / Twitter

Управление оборонного сотрудничества посольства США в Украине получило оборудование более чем на $60 млн для передачи Украине. Об этом 17 июня сообщило посольство США в Украине в Twitter.

"Помощь США в сфере безопасности и сотрудничество с Украиной во время COVID-19 продолжаются! Вчера управление оборонного сотрудничества посольства США получило оборудование более чем на $60 млн для передачи украинским партнерам, включая рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin", – говорится в сообщении.

19 декабря 2019 года Палата представителей Конгресса США проголосовала за выделение Украине в 2020 году $698 млн.

Общий объем средств для поддержки Украины в 2019 бюджетном году с учетом $250 млн, выделенных Пентагоном, составил $695,7 млн.

9 декабря стало известно, что Конгресс заложил в бюджет на 2020 год $300 млн на военную помощь Украине, в частности на "летальные средства обороны, а также на крылатые ракеты береговой обороны".

11 июня 2020 года Конгресс США утвердил весь пакет военной помощи Украине на 2020 год на сумму $250 млн.

Теги: США, Украина, военная помощь, Javelin
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