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ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Украина и США договорились о поставках Javelin, НАБУ провело обыски в помещении бывшего Мининформполитики. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор событий четверга, 26 декабря.

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Главные события дня
Главные события дня
Фото: ЕРА, nabu.gov.ua

Новая партия Javelin для Украины

Министерство обороны Украины в IV квартале 2019 года заключило контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin, которые производят в США, сообщил замглавы Минобороны Анатолий Петренко. Он не уточнил, сколько комплексов получит Украина, но в начале октября Госдепартамент США одобрил продажу Киеву 150 таких комплексов.

Обыски в бывшем Министерстве информполитики

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины пришли с обыском в помещения бывшего Министерства информационной политики и ГП "Защита информационного пространства".

Следственные действия проводили в рамках расследования возможной коррупции во время проведения тендера стоимостью в 15 млн грн на продвижение Украины и бренда Ukraine NOW на телеканале CNN, сообщил государственный секретарь Министерства культуры, молодежи и спорта Артем Биденко.

Обмен удерживаемыми лицами может состояться 29 декабря

Два российских СМИ – газета "Коммерсантъ" и агентство "Интерфакс" – сообщили, что обмен удерживаемыми лицами между Украиной и не подконтрольными Киеву территориями Донбасса пройдет 29 декабря. По данным одного из собеседников журналистов, обменять могут около 200 человек

Журналист и волонтер Ольга Решетилова отметила, что сейчас в разных судах Украины "продолжаются срочные судебные заседания, меняются меры пресечения, поспешно выносятся приговоры, из колоний вывозят уже осужденных в связи с конфликтом граждан Украины и РФ", которых готовят на обмен

Гончарук поручил закрыть все нелегальные АЗС

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил Государственной фискальной службе и правоохранителям до 9 января 2020 года решить проблему существования нелегальных АЗС.

В Украине появился независимый оператор ГТС

Гончарук сообщил, что процесс анбандлинга "практически" завершен. Компания "Оператор газотранспортной системы Украины" получила лицензию на транспортировку газа с 1 января 2020 года.

Доверие украинцев и рейтинги политиков

Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова опубликовали результаты опроса "Итоги-2019: общественное мнение".

Согласно исследованию, больше всего украинцы доверяют армии, церкви и волонтерам, а почти половина граждан считает президента Украины Владимира Зеленского политиком года

Теги: США, Украина, обыск, Министерство обороны Украины, АЗС, ГТС, Javelin, НАБУ, Ольга Решетилова, Алексей Гончарук, обмен удерживаемыми лицами, Оператор газотранспортной системы Украины
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