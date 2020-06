Из Пентагона увольняется чиновница, которая подвергла сомнению задержку помощи Украине

И.о. главного финансового инспектора министерства обороны США Эллейн Маккаскер уходит в отставку. В прошлом году СМИ опубликовали ее переписку с чиновником Белого дома Майком Даффи, в котором она высказывала сомнения по поводу задержки помощи Украине.

Министр обороны США Марк Эспер объявил во вторник, что исполняющая обязанности главного финансового инспектора министерства обороны США Эллейн Маккаскер покинет свой пост в конце месяца. Именно она в прошлом году ставила под сомнение заморозку военной помощи Украине, отмечает 16 июня The Hill.

Никаких дополнительных подробностей о ее отставке Эспер не сообщил.

Президент США Дональд Трамп в ноябре 2019 года выдвинул Маккаскер на должность заместителя министра обороны, но уже в марте этого года отозвал ее кандидатуру после сообщений о том, что она ставит под сомнение приостановку военной помощи Украине.

2 января издание Just Security опубликовало цитаты из неотредактированных документов, которые касаются решения президента США задержать военную помощь Украине. 300 страниц электронных писем чиновников Белого дома по поводу Украины были обнародованы в декабре по решению суда, но многие фрагменты переписки заретушировали. Во время анализа документов журналистам Just Security удалось найти письмо сотрудника административно-бюджетного управления Белого дома Майка Даффи за 30 августа 2019 года, в котором он написал Маккаскер: "Четкое указание POTUS (POTUS – аббревиатура от the president of the United States, президент США. – "ГОРДОН") продолжать удерживать [военную помощь Украине]".

Через несколько часов после телефонного разговора между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля, как выяснили журналисты Just Security, Даффи отправил письмо Маккаскер, в котором призвал остановить любую военную помощь Украине. "Учитывая деликатный характер запроса, я благодарен вам за то, что вы держите эту информацию в тесном контакте с теми, кто должен знать, как выполнять указания", – написал он.

Как отмечает The Hill, судя по переписке у Даффи и Маккаскер были разногласия по поводу заморозки помощи Украине. Когда Даффи сказал ей, что это будет вина Пентагона, а не Белого дома, если средства не будут потрачены в установленный законом срок, Маккаскер ответила: "Вы что, серьезно? У меня нет слов".

Разговор Трампа с Зеленским стал причиной объявления импичмента 45-му президенту США. Демократы, инициировавшие импичмент, заявляли, что Трамп оказывал давление на президента Украины, чтобы украинские власти начали расследование деятельности в стране Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента США и своего вероятного соперника на президентских выборах 2020 года Джо Байдена. Оппоненты Трампа считают, что он пытался убедить Зеленского начать расследование в обмен на оказание военной помощи Киеву.

18 декабря Палата представителей одобрила две статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа: "злоупотребление служебным положением", а также "препятствование работе Конгресса" во время проведения расследования. Трамп стал третьим американским президентом, которому Палата представителей объявила импичмент.

Сенат США начал процесс по делу об импичменте 16 января 2020 года. 5 февраля верхняя палата американского парламента отклонила обе статьи обвинения.

Глава Белого дома называл расследование "охотой на ведьм" и настаивал, что не давил на Зеленского. Президент Украины заявил, что во время телефонной беседы его ни к чему "не подталкивали", и подчеркнул, что не хочет быть втянутым в избирательную кампанию в США.