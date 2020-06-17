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Из Пентагона увольняется чиновница, которая подвергла сомнению задержку помощи Украине

И.о. главного финансового инспектора министерства обороны США Эллейн Маккаскер уходит в отставку. В прошлом году СМИ опубликовали ее переписку с чиновником Белого дома Майком Даффи, в котором она высказывала сомнения по поводу задержки помощи Украине.

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В ноябре Маккаскер выдвинули на должность замминистра обороны США, но после скандала с Украиной кандидатуру отозвали
В ноябре Маккаскер выдвинули на должность замминистра обороны США, но после скандала с Украиной кандидатуру отозвали
Фото: wikimedia.org

Министр обороны США Марк Эспер объявил во вторник, что исполняющая обязанности главного финансового инспектора министерства обороны США Эллейн Маккаскер покинет свой пост в конце месяца. Именно она в прошлом году ставила под сомнение заморозку военной помощи Украине, отмечает 16 июня The Hill.

Никаких дополнительных подробностей о ее отставке Эспер не сообщил.

Президент США Дональд Трамп в ноябре 2019 года выдвинул Маккаскер на должность заместителя министра обороны, но уже в марте этого года отозвал ее кандидатуру после сообщений о том, что она ставит под сомнение приостановку военной помощи Украине.

2 января издание Just Security опубликовало цитаты из неотредактированных документов, которые касаются решения президента США задержать военную помощь Украине. 300 страниц электронных писем чиновников Белого дома по поводу Украины были обнародованы в декабре по решению суда, но многие фрагменты переписки заретушировали. Во время анализа документов журналистам Just Security удалось найти письмо сотрудника административно-бюджетного управления Белого дома Майка Даффи за 30 августа 2019 года, в котором он написал Маккаскер: "Четкое указание POTUS (POTUS – аббревиатура от the president of the United States, президент США. – "ГОРДОН") продолжать удерживать [военную помощь Украине]". 

Через несколько часов после телефонного разговора между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля, как выяснили журналисты Just Security, Даффи отправил письмо Маккаскер, в котором призвал остановить любую военную помощь Украине. "Учитывая деликатный характер запроса, я благодарен вам за то, что вы держите эту информацию в тесном контакте с теми, кто должен знать, как выполнять указания", – написал он. 

Как отмечает The Hill, судя по переписке у Даффи и Маккаскер были разногласия по поводу заморозки помощи Украине. Когда Даффи сказал ей, что это будет вина Пентагона, а не Белого дома, если средства не будут потрачены в установленный законом срок, Маккаскер ответила: "Вы что, серьезно? У меня нет слов".

Разговор Трампа с Зеленским стал причиной объявления импичмента 45-му президенту США. Демократы, инициировавшие импичмент, заявляли, что Трамп оказывал давление на президента Украины, чтобы украинские власти начали расследование деятельности в стране Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента США и своего вероятного соперника на президентских выборах 2020 года Джо Байдена. Оппоненты Трампа считают, что он пытался убедить Зеленского начать расследование в обмен на оказание военной помощи Киеву.

18 декабря Палата представителей одобрила две статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа: "злоупотребление служебным положением", а также "препятствование работе Конгресса" во время проведения расследования. Трамп стал третьим американским президентом, которому Палата представителей объявила импичмент.

Сенат США начал процесс по делу об импичменте 16 января 2020 года. 5 февраля верхняя палата американского парламента отклонила обе статьи обвинения.

Глава Белого дома называл расследование "охотой на ведьм" и настаивал, что не давил на Зеленского. Президент Украины заявил, что во время телефонной беседы его ни к чему "не подталкивали", и подчеркнул, что не хочет быть втянутым в избирательную кампанию в США.

Теги: США, Украина, военная помощь, Белый дом, Дональд Трамп
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