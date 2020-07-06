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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Генштабе ВСУ призвали украинцев не разглашать информацию о передвижении и вооружении войск

В Вооруженных силах Украины напомнили гражданам страны об ответственности за защиту суверенитета и территориальной целостности Украины, обеспечение ее информационной безопасности.

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В Генштабе рассказали, какую информацию нельзя обнародовать
В Генштабе рассказали, какую информацию нельзя обнародовать
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обратился к украинцам с призывом не распространять каким-либо способом сведения о перемещении подразделений ВСУ, количественном составе техники или личного состава, потому что такая информация представляет угрозу национальной безопасности государства. Об этом говорится в сообщении на странице Генштаба в Facebook.

"Каждый из нас должен почувствовать свою собственную ответственность за защиту суверенитета и территориальной целостности Украины, обеспечение ее информационной безопасности, что, согласно Конституции Украины, является делом всего украинского народа. Просьба и в дальнейшем не разглашать перемещения подразделений ВСУ: номера техники, виды и количество вооружения, его принадлежность к родам войск, направления и маршруты движения. Разглашение такой информации может представлять угрозу национальной безопасности. Осознайте сами и передайте другим", – отметили в Генштабе.

Там просят не проводить фото-, видеосъемку и онлайн-трансляцию, не публиковать в социальных сетях сведения, раскрывающие местонахождение военной техники, вооружения, имущества и личного состава, движение колонн военной техники и перемещения любым способом личного состава, режимные военные объекты Министерства обороны Украины и ВСУ, и несанкционированно не проникать на их территорию.

Кроме того, в Генштабе напомнили, что нельзя раскрывать информацию о задачах органов военного управления, войск по боевой готовности, оперативной подготовке и применению войск, информацию о подготовке и проведении учений, об организации, численности и дислокации войск.

"Напоминаем, что в районе проведения учений, над воинскими частями, объектами и полигонами все замеченные беспилотные летательные аппараты будут сбиты. Лица, которые осуществляли запуск или руководили этими БПЛА, будут задержаны и привлечены к ответственности", – добавили в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/1646109535558297

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Украина, Генштаб ВСУ, военные, ВСУ
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