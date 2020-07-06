Экс-глава "Укроборонпрома" Саламатин является сотрудником спецслужбы РФ – Данилов

Концерн "Укроборонпром" был создан РФ для полного контроля над оборонно-промышленным комплексом Украины, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, экс-глава концерна Дмитрий Саламатин работал на российские спецслужбы.

В Совете национальной безопасности и обороны Украины считают, что концерн "Укроборонпром" не может существовать в таком виде, как по состоянию на сегодняшний день. Об этом в интервью изданию "Украинская правда" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Что такое "Укроборонпром"? Откуда он взялся? Это та компания, которая в свое время была создана Российской Федерацией для полного контроля над оборонно-промышленным комплексом Украины. Господин [Дмитрий] Саламатин (гендиректор "Укроборонпрома" и министр обороны при беглом президенте Викторе Януковиче. – "ГОРДОН"), по той информации, которую мы имеем, – непосредственный сотрудник спецслужбы Российской Федерации. Когда он возглавил эту организацию, все и началось", – подчеркнул Данилов.

Он напомнил, что концерн на сегодняшний день не является главным в оборонно-промышленном комплексе страны.

"Много появилось частных компаний, которые занимаются этими вопросами, которым монопольно "Укроборонпром" указывал на цены. Мы считаем, что в том виде, в котором есть, этот монстр существовать не может.

Саламатин возглавлял "Укоборонпром" с 2012-го по 2014 год. Министром обороны был с февраля по декабрь 2012 года.

Госбюро расследований в июне 2020 года сообщило о подозрении Саламатину. Ему инкриминируют целенаправленное снижение обороноспособности Украины в 2012–2014 годах.

Кроме того, в отношении него расследуется дело о завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением.

Экс-чиновник живет в РФ.