В Совфеде РФ ответили на заявление главы ВМС Украины о возможном российском вторжении в Херсонскую область

Россия не собирается ни на кого нападать, заявил российский сенатор Владимир Джабаров, комментируя заявление командующего Военно-морским флотом ВСУ Алексея Неижпапы о том, что российские войска могут попытаться захватить часть Херсонской области.

Представитель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров в комментарии агентству РБК назвал провокацией заявление командующего Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины контр-адмирала Алексея Неижпапы о готовности к боевым действиям с Россией.

Джабаров отметил, что такие заявления усиливают напряжение между странами. Он подчеркнул, что когда так говорит военный, это можно расценить как угрозу.

"Россия не собирается ни на кого нападать. Все разговоры эти подливают масла в огонь и без того в сложных отношениях между нашими странами", – сказал сенатор.

Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что таким образом украинская сторона пытается "удержать в информационной повестке Украину" и "самоутвердиться".

"Я не могу представить, исходя из такого, что [Неижпапа] говорит, чтобы кто-то дал такую команду к боевым действиям. Тем более на Херсон, где люди, где могут быть человеческие жертвы", – сказал Клинцевич.

Он добавил, что в случае запуска ракет с территории Украины военные в аннексированном Крыму будут сбивать их.

"Нужны этому адмиралу вот такой позор и такие действия? Наверное, нет", – считает Клинцевич.

В интервью "Думской" 5 июля Неижпапа заявил, что российские войска могут попытаться захватить часть Херсонской области. "Мы готовимся. Все рассказать не могу, но вот вам маленький факт. Дальность ракетного комплекса "Нептун" позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Вот там и посмотрим... Как только мы поймем, что в Крыму начнет восстанавливаться канал, туда будет вливаться финансовый ресурс Российской империи (да, я так их называю: это империя с диктатором во главе), то это будет верным сигналом того, что РФ готовится к полномасштабной конфронтации. И тогда нам придется отвечать на вызовы", – объяснил Неижпапа.

Ранее бывший командующий сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес высказывал предположение, что в сентябре, когда будут проводиться масштабные военные учения "Кавказ-2020", Россия может вторгнуться в Херсонскую область для захвата дамбы и решения проблемы с водоснабжением оккупированного Крыма. При этом он считает, что РФ может попытаться захватить Одессу.