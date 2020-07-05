"Мы готовимся". Глава ВМС Украины не исключил, что РФ может вторгнуться в Херсонскую область

Дальность состоящего на вооружении военных ракетного комплекса "Нептун" позволяет применять его с материковой Украины по целям в районе оккупированного Севастополя, отметил командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа. Так он прокомментировал возможное вторжение РФ.

Российские войска могут попытаться захватить часть Херсонской области. Такое мнение командующий Военно-морскими силами (ВМС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил "Думской" в интервью, которое было опубликовано 5 июля.

"Мы готовимся к полномасштабной военной конфронтации, понимая, что если таковая произойдет, то, к сожалению, будет много потерь – и наших воинов, и гражданского населения. Многие сейчас этого не понимают, хотя в стране седьмой год идет война", – сказал он.

На вопрос журналистки, рассматривает ли он вариант попытки российских войск "прорваться из Крыма на юг Херсонской области, чтобы дать возможность пустить воду из Днепра в Северо-Крымский канал", адмирал ответил, что не исключает таких действий со стороны РФ.

"Мы готовимся. Все рассказать не могу, но вот вам маленький факт. Дальность ракетного комплекса «Нептун» позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Вот там и посмотрим... Как только мы поймем, что в Крыму начнет восстанавливаться канал, туда будет вливаться финансовый ресурс Российской империи (да, я так их называю: это империя с диктатором во главе), то это будет верным сигналом того, что РФ готовится к полномасштабной конфронтации. И тогда нам придется отвечать на вызовы", – объяснил Неижпапа.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Бывший командующий сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес высказывал предположение, что в сентябре, когда будут проводиться масштабные военные учения "Кавказ-2020", Россия может вторгнуться в Херсонскую область для захвата дамбы и решения проблемы с водоснабжением оккупированного Крыма. При этом он считает, что РФ может попытаться захватить Одессу.