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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Американский генерал Ходжес надеется, что новые власти Украины окажут "должное сопротивление" агрессии России

Несмотря на желание президента Украины Владимира Зеленского поскорее закончить войну, он будет вынужден принимать меры в случае усиления российской агрессии. Такое мнение высказал бывший командующий сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.

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Ходжес: Если Кремль допустит или инициирует агрессивные действия, Зеленский должен будет на это реагировать, а Украине придется бороться
Ходжес: Если Кремль допустит или инициирует агрессивные действия, Зеленский должен будет на это реагировать, а Украине придется бороться
Фото: EPA

Бывший командующий сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес выразил надежду, что нынешние власти Украины окажут должное сопротивление России в случае эскалации агрессии. Об этом он сказал в интервью LB.ua.

"Думаю, что президент Украины искренне хотел бы видеть завершение этого конфликта. Но если Кремль допустит или инициирует агрессивные действия, [президент Украины Владимир Зеленский] должен будет на это реагировать, а Украине придется бороться. Ведь речь идет о суверенитете страны. И я бы надеялся, что они все же окажут должное сопротивление", – ответил он на вопрос, сможет ли новое украинское руководство справиться с российской агрессией.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Ходжес высказывал предположение, что в сентябре, когда будут проводиться масштабные военные учения "Кавказ-2020", Россия может вторгнуться в Херсонскую область для захвата дамбы и решения проблемы с водоснабжением оккупированного Крыма. При этом он считает, что РФ может попытаться захватить Одессу.

Теги: Россия, Украина, Кремль, военные учения, Бен Ходжес, российская агрессия, война на Донбассе
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