В Черном море отметили день ВМС Украины. Фоторепортаж
Фото: ВМС ЗС України / Facebook
Фото: ВМС ЗС України / Facebook
Фото: ВМС ЗС України / Facebook
Фото: ВМС ЗС України / Facebook
Фото: ВМС ЗС України / Facebook
Фото: ВМС ЗС України / Facebook
Фото: ВМС ЗС України / Facebook
Фото: ВМС ЗС України / Facebook
Фото: ВМС ЗС України / Facebook
Фото: ВМС ЗС України / Facebook
Фото: ВМС ЗС України / Facebook
Фото: ВМС ЗС України / Facebook
Фото: ВМС ЗС України / Facebook
Фото: ВМС ЗС України / Facebook
5 июля в Черном море возле Одессы состоялся сбор-поход кораблей и судов, входящих в состав Военно-морских сил ВСУ.
Фотографии с празднования Дня ВМС Украины ведомство опубликовало
в Facebook. В мероприятии принимала участие авиация. За парадом наблюдал, в частности, президент Украины Владимир Зеленский. Из-за ситуации с коронавирусной инфекцией мероприятие проводили без массового присутствия зрителей на берегу. В память о погибших украинских моряках на воду были опущены венки. День ВМС Украины отмечают в первое воскресенье июля.