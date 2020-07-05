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В Черном море отметили день ВМС Украины. Фоторепортаж

Сегодня 19.29
5 июля в Черном море возле Одессы состоялся сбор-поход кораблей и судов, входящих в состав Военно-морских сил ВСУ. Фотографии с празднования Дня ВМС Украины ведомство опубликовало в Facebook. В мероприятии принимала участие авиация. За парадом наблюдал, в частности, президент Украины Владимир Зеленский. Из-за ситуации с коронавирусной инфекцией мероприятие проводили без массового присутствия зрителей на берегу. В память о погибших украинских моряках на воду были опущены венки. День ВМС Украины отмечают в первое воскресенье июля.
Теги: Одесса, Черное море, авиация, ВМС Украины, корабль, парад, моряки, корабли
 

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