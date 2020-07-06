"Стреляли, но не понимали, куда". Муженко рассказал, почему силы АТО не уничтожили боевиков Гиркина, которые колоннами покидали Славянск в 2014 году

Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что украинская армия не могла остановить выход колонн боевиков Игоря Гиркина из Славянска Донецкой области в июле 2014 года, поскольку не знала точных координат противника и не успела перегруппироваться.

Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко в интервью "Радіо Свобода" 5 июля заявил, что в 2014 году у сил антитеррористической операции не было возможности помешать колоннам боевиков перейти из Славянска Донецкой области в Донецк.

Муженко был начальником Генерального штаба — главнокомандующим ВСУ с 3 июля 2014 года по 21 мая 2019-го. Он подтвердил: у украинской стороны действительно была информация, что в ночь на 5 июля 2014 года в районе улицы Аэродромной в Славянске формируется некая группировка.

"Что за люди, какая там техника была – неизвестно. Ну и это в условиях городской застройки. Там же дома местных жителей. Могли нанести серьезный урон местному населению. И открыли огонь только тогда, когда уже пошла информация, что началось движение. Это было где-то около 12 часов ночи, и мы практически всю ночь там проводили огневое беспокойство. То есть обстреливали, но не понимали, куда", – сказал Муженко.

Он отметил, что у украинской стороны не было реальных целей и реальных координат, и она не контролировала территорию шириной 8–12 км между трассами из Славянска до Краматорска и Бахмута.

"У нас не было столько сил и средств. Общая группировка – около 2 тыс., из них половина – на блокпостах. Во-вторых, те подразделения, которые вели наступательные действия, были уже вымотаны, им нужен был определенный отдых, хотя бы ночной. И нужно было сделать перегруппировку. А это время. И только после этого мы могли заблокировать это пространство. К сожалению, это нам не удалось, и как раз это использовали боевики", – сказал Муженко.

Он также отметил, что военная авиация не обстреливала колонны из-за риска для жизни местных жителей.

"Если бы мы применили авиацию бомбардировочную или штурмовую, какие могли бы быть последствия? Не понимая, кто там у нас внизу. Нас и так обвиняют во многих моментах, что мы действовали, условно говоря, не адекватно обстановке. То есть гораздо больше применяли сил и средств, чем было нужно. А если бы это было подтверждено массовыми жертвами? Какое было бы отношение к силам АТО и как бы оценивалась ситуация по каждому военнослужащему, который принимал в этом участие? Этот вопрос серьезной ответственности", – цитирует Муженко "Радіо Свобода".

В ночь на 5 июля 2014 года боевики, захватившие Славянск, несколькими колоннам покинули город. Вначале они перешли в соседний Краматорск, а затем направились в Донецк. В одной из колонн находился тогдашний главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин. 5 июля 2014 силы АТО восстановили контроль над Славянском и Краматорском.

Алексей Дмитрашковский, который в 2014 году исполнял обязанности спикера штаба АТО, рассказал "Радіо Свобода" в 2019 году, что одна из колонн боевиков попала на украинский блокпост перед Краматорском, там состоялся бой с украинскими военнослужащими, и силам АТО удалось разбить эту колонну.

Министр внутренних дел Арсен Аваков в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону в 2019 году заявил, что выход боевиков из Славянска является упущением тогдашнего военного командования.

"Я считаю, что это было серьезное упущение наших военных командующих, которые не приняли решение атаковать колонну и пропустили ее. Возможно, считали, что это будет лучшим исходом", – предположил он.

Поддерживаемые Россией боевики до сих пор контролируют часть Донецкой и Луганской областей, в том числе Донецк.