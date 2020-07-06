Боевики ранили украинского военнослужащего возле Верхнеторецкого – штаб ООС

Российские оккупанты обстреляли позиции украинских военных вблизи Верхнеторецкого из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов, сообщает штаб ООС.

6 июля возле Верхнеторецкого Донецкой области вследствие разрыва мины боевиков ранение получил украинский военнослужащий. Об этом в Facebook сообщает штаб операции Объединенных сил.

Отмечается, что российские оккупанты обстреляли позиции ООС из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов.

Эвакуационной техникой пострадавшего бойца доставили в медицинское учреждение, где ему оперативно оказали необходимую медицинскую помощь. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное.

Объединенные силы открыли по противнику ответный огонь.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.