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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сутки на Донбассе. Семь обстрелов боевиков, украинский военный получил боевые травмы

6 июля боевики на Донбассе обстреливали позиции украинских военных в районе Новгородского, Зайцево, Пивденного, хутора Вольный, Верхнеторецкого и Старогнатовки.

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После полуночи на Донбассе уже были обстрелы
После полуночи на Донбассе уже были обстрелы
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За прошедшие сутки боевики на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов один украинский военный получил боевые травмы. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

Представители незаконных вооруженных формирований применяли против украинских военных запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм, 120-мм и 82-мм минометы, а также гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. 

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики открывали огонь вблизи Новгородского, Зайцево, Пивденного и хутора Вольный.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" – в районе Верхнеторецкого и Старогнатовки.

"Подразделения Объединенных сил своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем заставляли оккупантов отказаться от продолжения агрессивных действий", – отметили в штабе.

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ трижды нарушили режим прекращения огня – обстреляли украинские позиции неподалеку от Новотошковского, Старогнатовки и Водяного. Без потерь с украинской стороны. 

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/893048207854463

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Донбасс, боевики, украинский военный, Зайцево, Новгородское, Водяное, обстрелы, Старогнатовка, война на Донбассе, Верхнеторецкое, операция Объединенных сил, Пивденное, ООС, травмы
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