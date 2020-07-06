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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики "ДНР" заявили, что 7 июля откроют пункт пропуска в Еленовке

В "штабе ДНР по предупреждению завоза COVID-19" сообщили, что 7 июля украинцы по обе стороны разграничения смогут пересечь ее в контрольном пункте въезда-выезда "Еленовка", который расположен в транспортном коридоре с украинским КПВВ "Новотроицкое". О работе блокпоста в другие дни в "штабе" пообещали сообщить дополнительно.

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С 28 июня боевики "ДНР" закрыли все КПВВ на линии разграничения
С 28 июня боевики "ДНР" закрыли все КПВВ на линии разграничения
Фото: dan-news.info

Боевики "ДНР" заявили, что завтра откроют контрольный пункт въезда-выезда "Еленовка", который расположен в транспортном коридоре с украинским КПВВ "Новотроицкое" (направление Волноваха, Мариуполь). Об этом сообщает подконтрольное боевикам агентство "ДАН" со ссылкой на местный "штаб по предупреждению завоза COVID-19".

"Сообщаем, что 7 июля 2020 года КПВВ "Еленовка" будет осуществлять пропуск граждан с 9.00 до 18.00 на въезд и выезд по следующим правилам: для въезда в "ДНР" необходимо разрешение "Межведомственного оперативного штаба". Для выезда из "ДНР" необходимо иметь регистрацию (прописку) на территории Украины или "Донецкой Народной Республики", – сообщили в штабе.

Там подчеркнули, что лица, которые прибудут на оккупированную территорию с подконтрольной правительству Украины территории, "подлежат обязательной обсервации продолжительностью не менее 14 дней".

В штабе уверяют, что обсервация обеспечивается "учреждениями здравоохранения ДНР" и является бесплатной.

"О работе КПВВ "Еленовка" в другие дни на въезд и выезд будет сообщено дополнительно", – говорится в сообщении.

10 июня Украина возобновила работу пунктов пропуска "Марьинка" и "Станица Луганская", прерванную из-за вспышки коронавирусной инфекции. 22 июня возобновил работу КПВВ "Новотроицкое". С 28 июня руководство террористической организации "ДНР" ввело запрет на пересечение линии разграничения с подконтрольной украинскому правительству территорией.

Теги: Мариуполь, боевики, Волноваха, ДНР, Новотроицкое, война на Донбассе, КПВВ, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, обсервация
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