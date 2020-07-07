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200 тысяч жителей оккупированного Донбасса получили российские паспорта – Резников

Украина не имеет претензий к большинству жителей оккупированных Россией Крыма и Донбасса, которые получили паспорта РФ. Эти люди являются заложниками, считает вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Большинство людей, которые получили паспорта РФ в Крыму и на Донбассе, являются заложниками
Большинство людей, которые получили паспорта РФ в Крыму и на Донбассе, являются заложниками
Фото: depositphotos.com

По информации вице-премьера – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова, 200 тысяч жителей оккупированного Россией Донбасса получили паспорта РФ. Об этом он заявил 6 июля в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"В режиме переходного правосудия мы пишем, что большинство людей, которые получили эти паспорта и в Крыму и на Донбассе, они являются заложниками. Это их способ выживания. К ним украинское государство не имеет претензий", – считает Резников.

По его словам, претензии будут предъявлены коллаборантами, которые "служили оккупационному режиму и у кого кровь на руках".

"Они будут нести ответственность, несмотря на любые попытки ее избежать", – заявил вице-премьер-министр Украины.

Война на Донбассе продолжается с апреля 2014 года. Боевые действия ведутся между украинскими Объединенными силами с одной стороны и Россией и пророссийскими боевиками с другой.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Теги: Россия, Крым, Украина, Донбасс, оккупация, Алексей Резников
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